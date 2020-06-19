Милонов предложил маркировать астрологические прогнозы в СМИ

11:41

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ввести маркировку для астрологических прогнозов, размещаемых в СМИ.

Как пишет РИА Новости, соответствущее письмо парламентарий направил главе Роскомнадзора Андрею Липову.

По его словам, астрологические прогнозы, публикуемые в СМИ, не основываются на научных или околонаучных принципах. "Зачастую, составители подобных колонок публикуют их на основе собственной фантазии или мистических убеждений", - считает Милонов.

Депутат также заметил, что знает случаи, когда люди отказывались от правильных поступков под влиянием прочитанного в бульварной прессе астрологического прогноза. Кроме того, в интернете существует множество сайтов, где гражданам за деньги предлагают расшифровать положения звезд и дать прогноз.

В связи с этим, Милонов предложил обязать издания маркировать подобные прогнозы пометкой о том, что данная информация носит "исключительно фантазийный и лживый характер", а также рассмотреть идею о полном запрете публикации астрологических прогнозов на территории России.