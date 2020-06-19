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Милонов предложил маркировать астрологические прогнозы в СМИ

11:41 19.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ввести маркировку для астрологических прогнозов, размещаемых в СМИ.

Как пишет РИА Новости, соответствущее письмо парламентарий направил главе Роскомнадзора Андрею Липову.

По его словам, астрологические прогнозы, публикуемые в СМИ, не основываются на научных или околонаучных принципах. "Зачастую, составители подобных колонок публикуют их на основе собственной фантазии или мистических убеждений", - считает Милонов.

Депутат также заметил, что знает случаи, когда люди отказывались от правильных поступков под влиянием прочитанного в бульварной прессе астрологического прогноза. Кроме того, в интернете существует множество сайтов, где гражданам за деньги предлагают расшифровать положения звезд и дать прогноз.

В связи с этим, Милонов предложил обязать издания маркировать подобные прогнозы пометкой о том, что данная информация носит "исключительно фантазийный и лживый характер", а также рассмотреть идею о полном запрете публикации астрологических прогнозов на территории России. 

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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19.06.2020, 15:23
Гость: Александр

"По его словам, астрологические прогнозы, публикуемые в СМИ, не основываются на научных или околонаучных принципах. "Зачастую, составители подобных колонок публикуют их на основе собственной фантазии или мистических убеждений",..."
Потрясающе для государственного деятеля. Можно подумать, есть астрологические прогнозы ОСНОВАННЫЕ на научных принципах. Осталось только колдунов-клоунов из НТВ в "Единую Россию" напринимать.
19.06.2020, 15:00
Гость: Кто нибудь может объяснить:

1. Как этот фрукт попал в думу?
2. Какая от него польза?
3. Почему он все еще в думе?

Отправить его на стройку, чтобы каждый день по 8 часов кирпичи таскал за 1 мрот в месяц.
19.06.2020, 14:21
Гость: неври патолог

в интернете существует множество сайтов, где гражданам за деньги предлагают расшифровать положения звезд и дать прогноз.
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Я против .Свинье нужен корм.Только сытая свинья будет самодовольно хрюкать и прыгатьс обрыва по приказу.
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