Границы дозволенного. Что сулит закон об урезании земель нацпарков?

Новый закон позволит чиновникам менять границы национальных парков и особо охраняемых природных территорий

В Госдуму внесен законопроект № 974393-7, дающий право чиновникам Правительства России менять границы национальных парков и особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Что характерно, законопроект идет через думский комитет по экологии Владимира Бурматова, он является одним из соавторов, но документ также инициирован и сразу двумя вице-спикерами Совета Федерации – Юрием Воробьевым и Андреем Турчаком.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность изменения границ ООПТ, включая национальные парки, уточнение этих самых границ и т.д. и т.п. В пояснительной записке к документу фигурируют следующие цифры: сегодня на территории 27 нацпарков и ООПТ расположено более 900 населенных пунктов, в них проживает (включая, видимо, все-таки близлежащие территории) около 2 млн человек.

Часть из них, по понятным причинам, из-за жестких законодательных ограничений испытывает неудобство – например, не может узаконить собственные постройки на земельных участках, включая право приватизировать жилье. Условно говоря, даже зайти в лес и собрать хворост на подобных территориях проблематично. Вот это, вроде бы, и предлагается устранить предложенным и внесенным в Госдуму законопроектом.

У экологов и правозащитников, разумеется, своя версия происходящего и картина кардинально отличается от благих пожеланий и намерений депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Активисты считают и опасаются, что чиновники Правительства, получив право "кроить" по собственному разумению границы ООПТ, начнут предоставлять возможности частным (или даже государственным, дело это сильно не меняет!) компаниям извлекать ресурсы на подобных территориях, собственно, для этого и вносится законопроект.

Отметим – с хорошей лоббистской поддержкой, это на самом деле может быть так.

Например, эксперт Greenpeace-Россия Василиса Ягодина указывает на возможности изменения границ ООПТ "Лосиный остров" в случае принятия такого закона. С риском появления в границах парка автомобильного шоссе, в чем заинтересовано сразу несколько крупных подрядчиков.

В нацпарках "Сочинский" и "Самарская лука", как считает Ягодина, через некоторое время могут появиться узаконенные горнолыжные трассы с сопутствующей инфраструктурой. Эксперт указывает на интерес золотопромышленников к разработке месторождения "Чудное" в национальном парке "Югыд ва" на Приполярном и Северном Урале, площадь этого "заповедника", на минуточку – почти 2 млн га!

Соответственно, не только вся земля "внутри", но и по краям оказывается в границах ООПТ, где запрещена федеральным законом любая хозяйственная деятельность, что, очевидно, не устраивает отдельные группы промышленников и предпринимателей.

Те, кто знаком с технологиями добычи золота и прочих полезных ископаемых без труда могут себе представить последствия "освоения" месторождения даже на границах национального парка – все-таки есть надежда, что в самом парке этого делаться не будет…

Опасения действительно есть, и они представляются вполне обоснованными. И подобная ситуация так или иначе в силу противоречивости российского законодательства, а тем более применения закона, будет складываться практически на всей территории страны и всех её нацпарков (63 к текущему моменту, июнь 2020 года) и особо охраняемых территориях.

Вячеслав Наговицын, член Совета Федерации от Бурятии, экс-президент республики, указывает на необходимость разработки и принятия данного законопроекта (он – один и соавторов. – прим.), объясняя это следующими резонами.

"Дело в том, что в нашей стране действительно примерно с начала 90-х годов создалась парадоксальная ситуация, объясню в чем. Решения по созданию многих национальных парков принимались депутатскими корпусами Верховного Совета, а потом и Госдумы, в 1990, 1991 и последующих годах, так сказать, моментально. Скажем, по "своему" Тункинскому национальному парку скажу – он единственный в стране, границы территории которого совпадают с границами административного района республики! Проживает на его территории и по границам, кстати, 25 тысяч человек!" – говорит сенатор.

В результате люди, оказавшиеся волевым решением депутатов 90-е годы на этих землях, лишены многих конституционных прав. Заметим, Тункинский парк как раз был создан и выделен в особую категорию в 1991 году.

"Простой пример – а как возводить для проживающих в границах национального парка детский сад или школу? Люди не имеют право даже узаконить землю под постройками, домом, например, потому что это – особая территория. Но люди-то там живут десятилетиями. И вот представьте себе их ситуацию – вдруг вы просыпаетесь однажды и оказываетесь проживающим на территории национального парка, где по сути ничего нельзя делать!" – рассуждает сенатор.

Он говорит, что законодательство давно требует уточнения и пояснения в подобного рода коллизиях.

В законопроекте прямо говорится, что исключения и всякого рода "изъятия" земель будут актуальны лишь в отношении тех людей, которые проживали и занимались хозяйственной деятельностью на этих землях только до момента создания национальных парков.

То есть по идее законопроекта, на чем настаивает Вячеслав Наговицын, никаких "пришельцев" и "чужаков", желающих начать осваивать ресурсы и богатства подобного рода территорий, вроде бы, не должно быть. Зато исторически проживающие на этих землях люди получат свои законные права на ограниченную хозяйственную деятельность, а также вернут права, которые им гарантированы Конституцией – например, право узаконить собственный дом и передать его по наследству.

"Пока даже дирекция самих национальных парков как люди разумные, конечно же, не ограничивает людей совсем уж в их законных правах – ну, там, что касается того же покоса травы или сбора дикороссов, ягод и грибов. Но получается-то все равно – сегодня не ограничивает, а завтра могут в любой момент запретить, повторюсь, о любой другой хозяйственной деятельности вообще речи пока даже вестись не может!" – настаивает Вячеслав Наговицын.

"Речь идет именно об уточнении границ, в законопроекте, кстати, предусмотрен вариант и расширения существующих границ национальных парков по предложению региональных властей и по утверждению российского Правительства. Необходимы уточнения прежде всего для проживающих там людей" – добавил собеседник.

Несколько иное мнение по поводу законопроекта сложилось у депутата Государственной думы Андрея Барышева, он сейчас является руководителем региональной организации "Зеленой партии" в Челябинской области и в полной мере разделяет сомнения и опасения.

"Вы знаете, я настороженно отношусь к любым попыткам изменений в существующем природоохранном законодательстве. Естественно, ничего не хочу сказать об авторах законопроекта – но, риски получить больше вреда, нежели пользы, конечно же, присутствуют, в случае принятия закона в Госдуме. Наверное, буду голосовать против, если документ дойдет до голосования и будет поставлен на него", – высказал свое мнение Барышев.

Парламентарий опасается именно что "открытия границ" в природоохранном законодательстве в случае принятия законопроекта, соответственно, могут появиться узаконенные "лазейки" и точно появятся рода трактовки закона. На практике это, наверное, любой разумный человек согласится, приведет, мягко говоря, к возможности злоупотреблений на местах.

Условно говоря заповедные реки, озера, фауна и флора оказываются под ударом и все будет подано под "соусом" якобы борьбы за права людей, исторически проживающих на территориях нацпарков и ООПТ!

"Да, действительно, у нас присутствуют проблемы с людьми, которые проживают в границах того же национального парка "Зюраткуль" в Челябинской области. Я как депутат с коллегами рассматривал эти вопросы еще в корпусе Законодательноого собрания области, и мы предлагали тогда подойти к вопросу точечно", – напомнил собеседник.

По его словам, действительно, есть небольшое количество людей, интересы которых "задевают" сейчас особые условия национальных парков и особых территорий. Такая категория граждан есть, и всегда, кстати, имелась, с этим спорить глупо, но решать в каждом конкретном случае их проблемы надо так сказать в индивидуальном порядке. А закон может привести к тому, что воспользуются им не указанные граждане, а именно что различного рода дельцы.

"В Законодательном собрании тогда звучали вполне разумные предложения – давайте пришлем кадастровых инженеров, выделим границы проживания людей, затем через суд – и только через суд – добьемся отчуждения, либо выделения земельных участков под их домами в отдельную категорию. Только так, точечно и осторожно, а не скопом все и всех", – настаивает депутат.

Другое дело, признает Барышев, что дело это дорогостоящее и муторное, это действительно так. И согласен с сенатором – если люди, скажем, проживали здесь с конца 40-50-х годов прошлого века, то они и их потомки и должны быть наделены какими-то особыми правами. На тот же покос или там еще какую-то деятельность, не наносящую сильного вреда экологическим системам. Как это сделать – другой вопрос.

Резюмируя, заметим, что тема не исчерпывается двумя вышеприведенными мнениями и редакция готова предоставить право высказаться и другим участникам процесса. А также, по желанию, и людям, проживающим в национальных парках и на землях, отнесенных к категории ООПТ.