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Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы

10:52 29.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Москва вошла в топ-20 самых перспективных технологических городов Европы, сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21. 

Согласно рейтингу, Москва заняла 18 место. В пятерку лидеров вошли Лондон, Париж, Дублин, Аместердам, Берлин. Всего же в рейтинге значатся 78 городов. Все они оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. 

Рейтинг сформировали на основе оценки городов по пяти категориям - "Инновации и привлекательность", "Экономический потенциал", "Уровень прямых иностранных инвестиций", "Рентабельность" и "Экосистема стартапов".

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, город с каждым годом становится более привлекательным для инвестиций, включая сферу высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении, например, с Хельсинки или Миланом.

Отмечается, что в Москве создана благоприятную среду для развития стартапов и цифровых платформ. Работа по внедрению инновационных решений в жизни города показала свою востребованность в период режима ограничений, когда резко вырос спрос на получение товаров и услуг с помощью онлайн-сервисов.

Темы: Москва, Высокие технологии в мире, Высокие технологии в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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29.06.2020, 13:27
Гость: москва как вся Россия

не Европа.
29.06.2020, 12:57
Гость: Аль Бани

Тирану Москва обогнала. Здорово.
29.06.2020, 12:44
Гость: Сердечник

это не бордюры, это наночипы
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