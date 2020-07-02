ЦИК заявил о «беспредельной» поддержке поправок в Конституцию

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Центризбирком России впервые в истории начал обнародовать предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию до закрытия избирательных участков.

«Элла Александровна дала команду включить (счетчик). Вот, включаю», - объявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев накануне, в день голосования, в 15.00 мск.

«Уровень поддержки, на мой взгляд, беспредельно высокий», - заявил Булаев, комментируя цифры на экране.

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила публикацию результатов голосования до его завершения. По ее словам, это сделано для того, чтобы избежать разной интерпретации данных. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«Мы сначала не хотели этого делать, но агитация не регулируется, экзитполы не регулируются, хотя мы рекомендовали не публиковать эти экзитполы, — приводит слова главы ЦИК РБК. — Поскольку ничего не запрещено, как только на Чукотке подсчитали голоса, вся информация есть у местных комиссий, у наблюдателей, и каждый будет ее выдавать и интерпретировать так, как он это понимает».



