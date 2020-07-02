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ЦИК заявил о «беспредельной» поддержке поправок в Конституцию

09:36 2.07.2020

Центризбирком России впервые в истории начал обнародовать предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию до закрытия избирательных участков.

«Элла Александровна дала команду включить (счетчик). Вот, включаю», - объявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев накануне, в день голосования, в 15.00 мск.

«Уровень поддержки, на мой взгляд, беспредельно высокий», - заявил Булаев, комментируя цифры на экране.

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила публикацию результатов голосования до его завершения. По ее словам, это сделано для того, чтобы избежать разной интерпретации  данных. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«Мы сначала не хотели этого делать, но агитация не регулируется, экзитполы не регулируются, хотя мы рекомендовали не публиковать эти экзитполы, — приводит слова главы ЦИК РБК. — Поскольку ничего не запрещено, как только на Чукотке подсчитали голоса, вся информация есть у местных комиссий, у наблюдателей, и каждый будет ее выдавать и интерпретировать так, как он это понимает».


 

Темы: Конституция РФ, Центризбирком
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Комментарии читателей
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02.07.2020, 15:55
Гость: Mr Bean

Не заблуждайтесь. Власти ничего не боятся, иначе бы не сидели при власти. Это критиканы не довольны, что получилось не по их мечтам. Власти как раз делают все правильно. А народ проголосовал вполне ожидаемо, не смотря на то, что вокруг только и пугали "обнулением", а главные поправки замалчивали. Чиновникам придется теперь туго, вот они организуют всякие провокации и "охи ахи", что их бедных прижимают.
Однако обнуление как раз на пользу России. Ей нужен президент с неограниченным сроком пребывания у власти, иначе каждые 6 лет будут всякие катаклизмы и потрясения, а народ так и не сможет никогда придти к нормальной жизни. Будет только о приемниках мыслить.
02.07.2020, 15:37
Гость: Моряк

Не обвались от счастья и вряд ли прогиб засчитают.
02.07.2020, 15:36
Гость: Действительно,

почему логарифм до сих пор не в Англии, видать, кинули его "знакомые" на бабки
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