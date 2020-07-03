Нужно, важно, легитимно

20:29

Почему голосование по поправкам в Конституцию не рассорило, а объединило общество

Голосование по поправкам в Конституцию стало важным шагом, который определил будущее страны. И при этом он не расколол общество, как при принятии Конституции в 1993 году, а наоборот - консолидировал.

Фото IvanA с сайта ru.wikipedia.org

Этому есть несколько объяснений – поправки в Конституцию очевидно нужны россиянам и важны для всей страны от Калининграда до Камчатки. Подтверждают это высокие цифры поддержки - почти 78% россиян проголосовали за поправки.

А высокое качество проведения голосования, отсутствие серьезных сбоев, жалоб и нарушений, которые могли бы повлиять на результат, позволили обеспечить его легитимность. «Голосование прошло свободно, у всех граждан была возможность свободно выразить свою волю», – подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова. Члены Общественной палаты назвали это голосование рекордным по отсутствию серьезных сбоев, жалоб и нарушений.

Поддержали пенсионеров



Российское общество поддержало поправки, потому что «увидело» в них себя - каждый избиратель смог найти те поправки, которая были особенно важны для него и непосредственно касаются лично его или его семьи.

Одна из самых важных поправок – о ежегодной индексации пенсий.

По отношению к пожилым людям можно судить обо всем обществе в целом. Насколько государство защищает своих стариков, насколько ценит и уважает их, - настолько оно и в целом социально направлено.

Российское общество выбрало для себя в качестве одного из приоритетов помощь пенсионерам и обеспечение им достойного уровня жизни – в отличие, к примеру, от того горького существования, которое влачили многие пенсионеры из бывшего СССР в 90-х гг.

Изменившееся с тех времен отношение к пенсионерам мы могли четко увидеть в период борьбы с коронавирусом в Москве. В первую очередь город позаботился о пенсионерах и о страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Им защитили от опасности заразиться, обеспечили возможность доставки продуктов и лекарств, дополнительные денежные выплаты. Пенсионерам предоставили безопасность, комфорт, социальную и медицинскую помощь. Может, и по этой причине цифры по смертности от коронавируса в Москве так отличаются от итальянских городов, где обеспечить это все для пожилых людей не успели и не смогли.

Сегодня пенсии в стране продолжают повышать. Даже несмотря на то, что страховые и социальные пенсии в этом году уже повышались, летом некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на прибавку к выплатам. С 1 июля 2020 года индексация пенсии будет произведена тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями на возмездной основе, эта же норма распространяется и на приёмные семьи. Размер вознаграждения составит порядка 4-5 тысяч рублей.

С 1 августа произведут перерасчёт пенсий для тех пенсионеров, которые работали в 2019 году и за которых работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд. Также с 1 августа на 9,1 процента будут проиндексированы пожизненные накопительные пенсии, выплачиваемые через государственный Пенсионный фонд — их получают граждане 1967 года рождения и моложе.

Помогут семьям с детьми



Государство четко определило: дети — важнейший приоритет политики нашей страны. А поправки в Конституцию гарантировали, что будут созданы условия для всестороннего развития детей, и самое главное —для достойного воспитания детей в семье.

Так массово, как сейчас, семьям с детьми не помогали, пожалуй, никогда прежде. Особенно ярко это проявилось в тот момент, когда многие семьи оказались в сложном финансовом положении из-за пандемии коронавируса.

Финансовая поддержка от государства позволила продержаться до того времени, когда режим самоизоляции начал пусть и постепенно, но все-таки ослабляться. Это ежемесячная выплата семьям, имеющим детей до 3 лет - в апреле, мае и июне выплатили по 5 тысяч рублей на ребенка. Получили поддержу и семьи с детьми постарше - от 3 до 16 лет. С 1 июня им положена единовременная выплата 10 тысяч рублей на ребенка, в июле эту же сумму выплатят еще раз.

Приоритет семейного воспитания, который будет теперь закреплен в нашей Конституции гарантирует еще и то, что вместо детдомов, школ-интернатов и домов ребенка появятся центры содействия семейному воспитанию. Вместо меняющихся воспитателей будут «социальные мамы», вместо общих спален — уютные «квартиры». Братьев и сестер перестанут разделять по разным учреждениям. Все как в настоящей семье – но только до тех пор, пока детям ищут семью. И у каждого ребенка будет мама. Обновленная Конституция это гарантирует.

Поддержали бизнес



Пандемия коронавирусной инфекции показала, что бизнесу, пострадавшему из-за экономической ситуации, тоже нужна поддержка государства. И миллионы предприятий уже получили беспрецедентную помощь.

Полугодовая отсрочку по налогам и страховым платежам, кредитные каникулы, списание налогов и страховых взносов, льготные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам – это только часть мер поддержки. Помощь государства позволила сохранить рабочие места.

Пандемия коронавирусной инфекции помогла выявить слабые места на рынке труда. Предпринимателей поддержали сейчас, и будут помогать в будущем. Власть уже занимается решением вопросов, связанных сохранением рабочих мест и поддержанием экономики. Снижают административные барьеры. А принципы социального партнерства в трудовых отношениях будут закреплены в Конституции. Это большой шаг на пути к построению социального государства.

Все эти изменения востребованы обществом. Право пенсионеров на достойную жизнь, права детей на всестороннее развитие, принципы социального партнерства в отношениях работодателя и работника. Стабильность и уверенность, что ты не останешься один на один с бедой.

Ведь голосование проходило в сложный для всего мира период, когда пандемия коронавируса унесла жизни тысяч людей, а тяжелая ситуация в экономике ударила по доходам граждан. Но Россия сумела предотвратить худшие сценарии развития событий и в самое сложное время поддержала семьи с детьми, пенсионеров, предпринимателей, развернула программы поддержки бизнеса и простых людей.

Голосование по Конституции стало ответом россиян и выражением поддержки власти в сложный период, выбором стабильности, порядка и преодоления сложных вызовов, стоящих перед всей страной. Это дополнительно объединило всю страну вокруг Президента. Высокая явка – больше 55% - свидетельствует не только о большем количестве дней для голосования, но и о том, что миллионы людей сочли для себя необходимым поддержать власть и объединиться вокруг нее в сложный период.



