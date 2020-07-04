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Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата

10:42 4.07.2020
Фото с сайта yur-gazeta.ru

Алексей Ракша, который был советником в Росстате, больше не работает в ведомстве. 

«Теперь официально. Моя работа в Росстате завершена. Идея не моя и не Росстата. Принимаю предложения, ищу варианты»,— написал Ракша на своей странице в соцсети.

Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными. Также в мае  Ракша сообщил The New York Times, что в Москве 70% смертей людей с коронавирусом не попадают в статистику, поскольку основной причиной смерти называют не инфекцию, напоминает «Коммерсант».

Российские власти отрицают обвинения западных СМИ в манипуляции с данными. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не имеет претензий к России по статистике смертности. 

Темы: Коронавирус, Росстат
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Комментарии читателей
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04.07.2020, 12:35
Гость: За это

другим денежки поступили.
04.07.2020, 12:28
Гость: gvozd

да, НО конкретно этот человек Завышал оценки подыгрывая контролируемой цру американской прессе педосатанистов.
я бе не стал делать из него борца с системой - он ее часть.
04.07.2020, 12:08
Гость: Он бы

еще усомнился обнулении.
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