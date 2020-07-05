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Глава Союза женщин России Екатерина Лахова приравняла радугу к свастике

10:35 5.07.2020
Екатерина Лахова. Стоп-кадр из программы телеканала Вместе РФ

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова отреагировала на критику в ее адрес после того, как она пожаловалась президенту Владимиру Путину на пропаганду сексуальных меньшинств через изображение радуги в рекламе мороженого. В соцсетях в шутку стали обсуждать возможность запрета в России радуги как явления.

Шуточные комментарии Екатерину Лахову ничуть не рсстраивают, от своей позиции она отказываться не собирается. 

"Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами "радуга", "цвета радуги»". Мы за традиционные ценности, за не однополые браки, мы против этих "розовых" и "голубых". Но мы не нарушаем их права. Что хотите, то и делайте, но не надо заниматься агитацией и пропагандой. Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать. У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее", - заявила глава Союза женщин России изданию "Подъем".

В компании, производящей мороженое "Радуга", пропаганду нетрадиционных ценностей через дизайн своей продукции отрицают. По словам вице-президента группы компаний "Чистая линия" Армена Бениаминова, радуга в данном случае символизирует солнце после дождя, а не флаг сексуальных меньшинств, их предприятие выступает за традиционные семейные отношения и с мнением Екатерины Лаховой там не согласны, пишут "Вести".

Темы: В России
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Комментарии читателей
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05.07.2020, 18:37
Гость: Шиза

Рисовать можно было все что угодно. После 1941-го все поменялось.
05.07.2020, 18:16
Гость: Я

Всего существует 7 основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
Эмпирически установлено, что глаз воспринимает не только семь основных цветов, но и огромное множество промежуточных оттенков цвета и цветов, полученных от смешения света разных длин волн. Всего насчитывается до 15000 цветовых тонов и оттенков.
Повторите школьный курс физики.
05.07.2020, 18:12
Гость: Мы же не хотим как в Париже?

А что в Париже- радуга разгулялась?-гы-гы.
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