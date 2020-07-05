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Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской Конституции

15:29 5.07.2020
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Стоп-кадр из видео

Конституция СССР содержала в себе «мину замедленного действия» - право выхода республик из состава Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1".

"Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", - сказал Путин, подчеркнув, что норма о праве выхода республик из состава СССР повторялась и в советских конституциях 1924, 1936 и 1977 года.

Мы таких вещей должны избежать, уверен глава государства. 

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", - приводит слова Путина ТАСС.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По его итогам поправки в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений высказались 21,27%. 

Поправки в Конституцию России вступили в силу 4 июля. Соответствующий указ подписал президент.

Темы: Конституция РФ, История СССР, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 00:26
Гость: замечание вскользь

Федерация не предполагает права на свободный выход ее субъектов. У них только остаются отдельные признаки государства: конституция, законодательный, исполнительный и судебные органы, законодательство в тех сферах, которые регулируются субъектом и кое-что еще. Но предполагается, что объединяются субъекты навсегда. Выход из федерации отдельных из них может осуществляться только в порядке реализации права народов на самоопределение. Дело сложное, кровавое, требует мужества и отваги или очень благоприятных внешних условий. Право на выход только у членов межгосударственного союза наднационального типа. Раньше - СССР, сейчас - ЕС. ВБ выходит, восстанавливая в полном объеме независимость.Очень тяжелый процесс, но правовой, а не свинский, как с СССР. Остальные, кто в ЕС - суверенные, но не независимые, поскольку вопросы, переданные в компетенцию Союза, решаются союзными органами ( В ЕС - Европйский Совет, Совет ЕС, Комиссия, Парламент,Суд). Так и СССР. То, что гуторят некоторые выпускники юрфака ЛГУ , имеет мало общего с правом.
06.07.2020, 00:17
Гость: гость

Элитам союзных республик было плевать на мнение людей. Им было интересно только освобождение от московского начальства и получение личной власти в своих республиках. Цена этого вопроса для судеб страны и народа их не интересовала. Всем это давно понятно.
06.07.2020, 00:08
Гость: гость

А почему у нас так долго чиновники ждут если есть проблемы? 30 лет почти ждали новую Конституцию. И так везде. Мучаются, но ничего не делают.
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