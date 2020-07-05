Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской Конституции

15:29

Конституция СССР содержала в себе «мину замедленного действия» - право выхода республик из состава Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1".

"Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", - сказал Путин, подчеркнув, что норма о праве выхода республик из состава СССР повторялась и в советских конституциях 1924, 1936 и 1977 года.

Мы таких вещей должны избежать, уверен глава государства.

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", - приводит слова Путина ТАСС.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По его итогам поправки в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений высказались 21,27%.

Поправки в Конституцию России вступили в силу 4 июля. Соответствующий указ подписал президент.