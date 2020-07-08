Защита раскрыла подробности подозрений в отношении Сафронова

10:33

Советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в передаче данных Чехии, пишет РБК со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

По версии следствия, конечным получателем данных были США.

События дела охватывают период с 2012 года, когда Сафронов якобы был завербован, сообщил адвокат. Как заявило следствие, в 2017 году его подзащитный якобы получил от неназванного представителя чешской спецслужбы задание и чуть позже передал ему данные о военном сотрудничестве России и стран Ближнего Востока.

Следствие считает, что Сафронов передал секретные данные через интернет. Данных о том, от кого он мог их получить, в деле нет.

«Иван категорически связывает это [свой арест] со своей профессиональной, журналистской деятельностью», — заявил адвокат. По словам Павлова, уголовное дело было возбуждено 6 июля. «Но в нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками. Такое редко бывает даже через годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», — указал защитник.

Во время оперативно-розыскных мероприятий по делу Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте. Кроме того, ходатайствуя в суде о мере пресечения для Сафронова, следователи ФСБ сослались на результаты трех экспертиз, которые доказывают его вину. Защите не дали ознакомиться с этими материалами, а предоставили их только судье.

Сафронова задержали утром 7 июля по обвинению по ст. 275 УК (государственная измена), по этой статье ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Как заявили в ФСБ, он якобы работал на одну из спецслужб стран НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца, Сафронов вину не признал. Защита обжалует решение суда.