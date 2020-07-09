Губернатора Хабаровского края задержали возле собственного дома

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан сотрудниками ФСБ возле своего дома утром в четверг, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, Фургал задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

По данным РИА Новости, Фургал был направлен в Москву. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фургалу вменяется убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пункты "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Отмечается, что ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.