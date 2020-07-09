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Губернатора Хабаровского края задержали возле собственного дома

08:42 9.07.2020
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Скриншот с YouTube

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан сотрудниками ФСБ возле своего дома утром в четверг, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы региона. 

Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, Фургал задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

По данным РИА Новости, Фургал был направлен в Москву. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фургалу вменяется убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пункты "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Отмечается, что ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

Темы: Хабаровский край, Аресты по резонансным преступлениям в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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09.07.2020, 12:18
Гость: ДВП

Ну вот оно,наконец-то. Губернатора Иркутской области отстранили-деньги украл , выделенные на ликвидацию половодья. Теперь вот губернатор Хабаровского края-больше пятнадцати лет скрывался непонятно где,бандит и убийца. Кто следующий? Губернатор Хакасии Коновалов? Он коммунист. Так что скоро узнаем что тоже стырил мильярды или зарезал кого-нибудь в подворотне.Ату его,ату! В этих регионах есть ещё что взять прокремлевским ворюгам,да и Китай близко,сплавить легче. А они не дают,думают о не о том.
09.07.2020, 12:07
Гость: Любэ

Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь.
Хлеба нет, а полно гуталина, да глумится горбатый главарь.
09.07.2020, 12:06
Гость: Рабинович

Кстати, было бы забавно, если бы Фургала и Платошкина посадили в одну камеру СИЗО. В стилистике 1937 года...
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