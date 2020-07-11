«Пятнадцатый пошел!» За что в России сажают губернаторов

19:06

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - не первый и, видимо, далеко не последний арест в российской политической элите. Кто кого сажает, и главное - за что?

Сергей Фургал – пятнадцатый губернатор c 2003 года, оказавшийся за решеткой. При президенте Ельцине губернаторов не сажали. С ними вели позиционные бои, заключали перемирия, снова ссорились, потом мирились...

Ситуация изменилась в 2004 году, когда были фактически отменены губернаторские выборы. «Первый пошел» в 2004 году: губернатору Камчатки коммунисту Михаилу Машковцеву предъявили совокупный ущерб на 7 миллиардов рублей по нескольким уголовным делам. Интересно обвинение в неправомерном распределении квот на вылов лосося, что на Камчатке и Дальнем Востоке считается «business as usual». Машковцеву удалось переизбраться, и дела закрыли по истечении срока давности.

Три следующих губернатора: глава Ненецкого АО Алексей Баринов, губернатор Амурской области Леонид Коротков и глава Иркутской области Александр Тишанин попали в 2007-2008 годах под типичные «губернаторские» обвинения: злоупотребление служебным положением, халатность, нецелевое расходование бюджетных средств. После судебных мытарств Коротков был оправдан судом, на Тишанина дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, Баринова приговорили условно и отпустили из зала суда. Три губернаторских кресла освободились для нужных людей.

За годы президентства Дмитрия Медведева губернаторов сажать перестали. Только на излете, в 2011 году, губернатор Тульской области Демин получил взятку и сел на 9 с половиной лет. В последующие годы посадок стало больше. В 2015 году за решетку отправились сразу 3 губернатора: Брянской, Сахалинской областей и глава Республики Коми. Что интересно, главу Коми Вячеслава Гайзера обвинили за нанесение ущерба республике на сумму 3,5 миллиардов рублей, что в два раза меньше, чем предъявили Михаилу Машковцеву в 2004 году. Однако Машковцев не провел за решеткой ни дня, а Гайзер сел на 11 лет.

Не повезло и предшественнику Гайзера Владимиру Торлопову, которого обвинили в создании преступного сообщества со своим преемником, и он отправился за решетку на 6 с половиной лет.

Самым урожайным на посадки губернаторов год выдался 2017-й. Перед президентскими выборами обвинение получили 4 человека. В тюрьму отправились двое – бывший глава Кировской области Никита Белых и экс-глава республики Марий-Эл Леонид Маркелов.

Глава Удмуртии Александр Соловьев сидит четвертый год под домашним арестом. Михаил Юревич, бывший губернатор Челябинской области, от греха подальше уехал в Лондон и арестован заочно. Его дело сильно напоминает историю с министром финансов Алексеем Улюкаевым. Юревичу «колбаски» принес назначенным им же министр здравоохранения Виталий Тесленко, после чего против Юревича было возбуждено уголовное дело о взятке в 26 миллионов рублей.

Обвинения в адрес Сергея Фургала куда более серьезные – ему инкриминируются убийства. Это означает пожизненное заключение.

Политолог Андрей Миронов, руководитель Фонда изучения электоральных процессов, считает: «Арест Фургала – это не показатель эффективности работы правоохранительных органов, это удар по престижу первого лица государства, который причастен к назначению всех губернаторов. В России принцип «Я вами руководил, я отвечаю за все» еще никто не отменял, поэтому у простого населения возникает вопрос: Фургал 11 лет был в Государственной Думе, а потом еще был назначен губернатором. А куда смотрели правоохранительные органы, и как он был представлен президенту страны на должность губернатора, имея за собой такие хвосты? Сейчас это главный вопрос.»

Некоторые политологи полагают, что сядет Фургал из-за выборов. 44% явки Кремль ему простить не сможет. «Явка в 44% в голосовании за конституцию – это была последняя капля. Губернатор отвечает за нелояльность населения власти. В Законодательном собрании Хабаровской области присутствие партии власти равна нулю. Никого от «Единой России», зато полно от КПРФ и ЛДПР. Рейтинг Фургала в Хабаровском крае превышает рейтинг президента. Впереди выборы в Государственную Думу. Хабаровский край – это очень большая территория. Хабаровский край показал себя несистемным в общей политической картине для руководства страны. Это был нарыв, который нужно было убрать, и его убрали с помощью старых дел. Если бы результат у Фургала был бы такой же, как у Цепелева в Кемерово, а именно 90% явки, то никаких бы уголовных дел не было, и Фургал продолжал бы сидеть на этом месте», говорит Андрей Миронов.

Профессор, доктор политических наук Юлий Нисневич поделился с "НИ" мнением о том, что аресты губернаторов и мэров – это результат борьбы группировок влияния в российской власти:

«Эта система построена на конкуренции группировок. Поэтому я всегда говорил, что у нас не персоналистская диктатура, а персонифицированный авторитаризм. Идет война группировок, а они пронизывают все. В одной силовой структуре может быть несколько разных группировок. Это корпоративный авторитаризм. Она не похожа на сталинскую систему. Здесь каждая группировка залезает на территорию другой, поэтому система не устойчива. Эти группировки занимаются крышеванием экономики. До президента Путина это были финансово-экономические группировки. С приходом Путина их заменили на силовые структуры, группировки, которые их пронизывают. На смену одной группировке придет другая группировка. У кого-то есть интерес к Хабаровскому краю, Фургал им мешает, они его убирают.»

Под обстрелом находятся не только губернаторы, но и мэры. В 2019 году Комитет гражданских инициатив, общественная организация, основанная Алексеем Кудриным, провел исследование об особенности ротации корпуса мэров в России. Исследователи проанализировали данные из 109 городов по 359 мэрам. Если коротко описать его результаты, можно процитировать бессмертную комедию Леонида Гайдая «Кавказская пленница»: у российских мэров есть только две дороги – либо в загс, либо в тюрьму. После ухода со своих постов 263 мэров 55 из них перешли в региональные исполнительные органы власти, многие стали заместителями губернаторов, а 39 – подверглись уголовному преследованию. Если мэры были избраны , а значит, не зависимы от губернатора, они чаще попадали под уголовное преследование. Те, кого назначали, шли дальше во власть. 20 экс-мэров стали депутатами Госдумы или сенаторами. Еще 12 бывших мэров стали губернаторами.

«Посадка – это естественный путь для элит сменить представителя власти. Поскольку силовики у нас в стране играют очень важную роль, львиная доля отставок и посадок мэров приходится на их участие. Если раньше борьба за мэрское кресло проходило формате выборов, то сейчас гораздо проще оказать силовое влияние на того или нового мэра, так как в отличие от губернатора у него меньше шансов получить поддержку на федеральном уровне», - считает Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики.

С ним согласен Андрей Миронов: «Если проанализировать последние 10-15 лет, большой пул желающих стать губернаторами значительно уменьшается, видя жесткий контроль Кремля и правоохранительных органов, но новые назначенцы выдвигаются федеральными структурами, которые ставятся на этот регион только для того, чтобы проводить те или иные задачи, которые будут идти из центра. Они не самостоятельны в своих действиях, а только исполнители тех или иных групп.»

Политологи говорят, что в обществе назрела потребность в возврате выборов на муниципальном уровне. Технократы не могут решать проблем граждан. Ставили их губернаторы, поэтому подотчетны они тоже только им. «Назвать этих управленцев эффективными никак нельзя. Поэтому мы видим на этих должностях технократов. Сейчас в обществе есть запрос на возвращение прямых выборов мэров, и мэр должен наряду с хозяйственными функциями быть политиком. Общество начинает выбирать по политической окраске», делает выводы Андрей Миронов.

Авторы:Елена Иванова, Наталья Сейбиль