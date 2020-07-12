В фонде Дятлова не согласны с версией прокуратуры о гибели туристов

10:59

Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов не согласен с версией Генпрокуратуры о гибели туристов на перевале от лавины в 1959 году.

"Родственники не согласятся с этим выводом [версией гибели от лавины], <…> [возможна] только техногенная версия. Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала. Ничего нам не пришло", - сказал Черноусов ТАСС.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. 11 июня 2020 года Генпрокуратура заявила, что трагедия произошла из-за схода снежной лавины. После эвакуации из палатки через разрезы в брезенте туристы затем пытались вернуться и найти палатку, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов» мороза.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.