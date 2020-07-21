Дегтярев встретится с хабаровчанами после решения первоочередных задач

18:48

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев на призывы митингующих на площади Хабаровска пообещал выйти к ним и пообщаться, но после решения первоочередных задач.

"Да я с удовольствием выйду, если честно, и не раз, к хабаровчанам. И мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Поэтому я посчитал, что не время. Но с народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией, и лично", - цитирует Дегтярева ТАСС.

Он также отметил, что на площади Ленина перед зданием правительства региона, где сейчас проходит несогласованный митинг в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, не соблюдается социальная дистанция между гражданами, что создает опасность распространения инфекции. Дегтярев призвал всех беречь друг друга и не подвергать опасности заражения коронавирусом.

На вопрос о том, будет ли он успокаивать протестующих, врио губернатора ответил: "Что значит успокаивать? Я, честно говоря, планирую для всех работать… Народ имеет абсолютно разные точки зрения и на вопрос управления, хозяйствования, и к задержанию по-разному относится. Я с уважением к ним отношусь" (цитата по РИА Новости).