Международное авиасообщение откроют лишь в шести аэропортах России

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На первом этапе возобновления международного авиасообщения перелеты планируется разрешить лишь из шести городов России.

Как пишет газета "Известия", со ссылкой на проект алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленного главой Росавиации Александром Нерадько в правительство 8 июля, международные полеты будут разрешены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Другие аэропорты смогут принимать международные рейсы не ранее середины августа при условии возобновления авиасообщения с 1 августа.

По словам источника издания, Роспотребнадзор решил ограничить количество международных аэропортов, которые будут обслуживать международные рейсы для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в каждом макрорегионе был выбран один крупный аэропорт. При этом в Москве международные рейсы будут осуществляться из трех аэропортов: Шереметьево, Домодедово, Внуково.

На втором этапе возобновления международного авиасообщения Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и совместно с Росавиацией и МИДом направлять каждые две недели в правительство список государств, в которые возможно будет вылететь из любого международного аэропорта России.