Международное авиасообщение откроют лишь в шести аэропортах России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения перелеты планируется разрешить лишь из шести городов России.
Как пишет газета "Известия", со ссылкой на проект алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленного главой Росавиации Александром Нерадько в правительство 8 июля, международные полеты будут разрешены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.
Другие аэропорты смогут принимать международные рейсы не ранее середины августа при условии возобновления авиасообщения с 1 августа.
По словам источника издания, Роспотребнадзор решил ограничить количество международных аэропортов, которые будут обслуживать международные рейсы для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что в каждом макрорегионе был выбран один крупный аэропорт. При этом в Москве международные рейсы будут осуществляться из трех аэропортов: Шереметьево, Домодедово, Внуково.
На втором этапе возобновления международного авиасообщения Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и совместно с Росавиацией и МИДом направлять каждые две недели в правительство список государств, в которые возможно будет вылететь из любого международного аэропорта России.