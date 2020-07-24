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Кадыров ввел в Чечне санкции против Майка Помпео

10:57 24.07.2020
Рамзан Кадыров
Скриншот с YouTube

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении "всех санкций, которые есть в республике", против госсекретаря США Майка Помпео. 

В своем заявлении, опубликованном на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный", Кадыров заявил, что отменяет свое приглашение Помпео в регион. 

"Объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до того, чтобы заблокировать его счета. То же самое они сделали против меня", — заявил глава Чечни.

Недоумение Кадырова также вызвало включение в американский санкционный список его супруги и дочерей. 

" Если я совершил преступление, при чем тут мои дети? Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? При чем тут моя жена, которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда", — заявил он, подчеркнув, что гордится происходящим.

"Мы должны этим гордиться, нас знают, нас ставят на мировой уровень в глобальных вопросах, наше имя имеет значение", — сказал Кадыров.

Ранее Госдеп США объявил о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в черный список лиц, которые, по мнению ведомства, причастны к нарушению прав человека. Под санкции попали также жена и дочери Кадырова. До этого его имя уже числилось в санкционном списке американского Минфина.
 

Темы: Отношения России и США, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 18:09
Гость: Да

А зачем ему счета в Америке? :)

Он что, "лох"? Допускаю, что наличные у него есть...но причём тут вообще Америка?
24.07.2020, 18:00
Гость: Да

ЗАЧЕМ СИЛЫ ТРАТИТЬ НА ПОМПЕО?

Вдруг на его место умного найдут..

Помнится, мы не выслали американских дипломатов с их приемо-передающим устройством в виде "камня"...ещё одна русофобствующая либерастическя журналистка посчитала это выдумкой ФСБ... НЕДАВНО АМЕРИКАНСКИЙ ИСТОЧНИК ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ЭТО БЫЛА ОШИБКА АМЕРИКАНЦЕВ..

Так тогда на этот вопрос - сам президент ответил - мы этих вышлем, а на их место могут умных прислать..
24.07.2020, 17:52
Гость: Да

Раз в Чечне ввёл, то это, скорее всего, шутка..хотя Помпео очень часто врёт, как многие, даже дипломаты, говорят.. то есть кто клоун - ещё посмотреть..

Но раз Кадыров на любом континенте может выполнить задание любой сложности, то Помпео лучше больше не задевать его..так и передайте при случае.. :)
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