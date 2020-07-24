Кадыров ввел в Чечне санкции против Майка Помпео

10:57

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении "всех санкций, которые есть в республике", против госсекретаря США Майка Помпео.

В своем заявлении, опубликованном на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный", Кадыров заявил, что отменяет свое приглашение Помпео в регион.

"Объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до того, чтобы заблокировать его счета. То же самое они сделали против меня", — заявил глава Чечни.

Недоумение Кадырова также вызвало включение в американский санкционный список его супруги и дочерей.

" Если я совершил преступление, при чем тут мои дети? Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? При чем тут моя жена, которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда", — заявил он, подчеркнув, что гордится происходящим.

"Мы должны этим гордиться, нас знают, нас ставят на мировой уровень в глобальных вопросах, наше имя имеет значение", — сказал Кадыров.

Ранее Госдеп США объявил о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в черный список лиц, которые, по мнению ведомства, причастны к нарушению прав человека. Под санкции попали также жена и дочери Кадырова. До этого его имя уже числилось в санкционном списке американского Минфина.

