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В Москве началось строительство главного храма олимпийской сборной России

23:09 24.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

 В Северном Бутове на юго-западе столицы строители приступили к первой очереди возведения каменной церкви Дмитрия Донского, которой предстоит стать главным храмом олимпийской сборной России.

"Территорию храмового комплекса благоустроят на уровне лучших московских парков, таких как Парк Горького, ВДНХ и "Сокольники", а у всех российских спортсменов появится свой главный храм — такой, как есть у МЧС или у моряков", — цитирует "Интерфакс" депутата Госдумы Владимира Ресина.

Как ожидается, строительство займет около пяти-семи лет.

При этом на территории будущего комплекса уже есть временная часовня, большая воскресная школа, установлены временные спортивные сооружения для детей, помещения для кружков, трапезная. Со временем, когда будет воздвигнуто главное здание храма, комплекс прирастет бассейном, паломническим центром, медицинским кабинетом, балетными классами и многими другими социальными объектами.

Площадь храма составит около 17 тыс. кв.м. Храмовый комплекс на 2 тыс. прихожан будет иметь необычную планировку, не свойственную традиционному в России храмостроению. Храм сам по себе займет всего лишь десятую часть всей территории, остальное — общественные помещения для занятий, место, где идет формирование личности человека во всех направлениях — от духовной до эстетической и спортивной.

Темы: Москва, Взаимоотношения церкви и государства в России
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Комментарии читателей
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25.07.2020, 01:21
Гость: Прохожий

Мракобесие на марше.
Им мало только что построенной военной главцеркви, подавай ещё спортивную.
Так всех победим! И в войне, и в спорте.
25.07.2020, 00:26
Гость: Ох и ничего себе!

остальное — общественные помещения для занятий, место, где идет формирование личности человека во всех направлениях — от духовной до эстетической и спортивной.

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/07/24/vzaimootnosheniya-tserkvi-i-gosudarstva-v-rossii/876776-v-moskve-nachalos-stroit
Формирование личности идет в обществе, семье, школе , а не на прихрамовых территориях и не в храмах!!!!!!!!!!!!
Нынешнее россиянское "капиталистическо-олигархическое" общество больно и лечение должно быть ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, а не пичканьем религией и церквами.
В "атеистическом" СССР нравственности, морали, патриотизма было на порядок больше, чем в уделанной церквами встающей никак не ставшей с колен Российской Федерации.
Вон америкосы стратегическую албминиевую отрасль уже прибрали к рукам, щас очередь за автомобиле строением! Присваивают группу ГАЗ, а они церквы ставят и силком туда загоняют. Сначала вояк, теперь спортсменов.
Это национальный позор!
Не говоря о том что РФ государство много национальное и много конфессиональное. Они что , умышленно сеют религиозную рознь?
Чем попы интересно руководство взяли?
25.07.2020, 00:09
Гость: Походу,

Гранат совсем сбрендил. Типа, без попов не победим.
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