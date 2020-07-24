В Москве началось строительство главного храма олимпийской сборной России

23:09

В Северном Бутове на юго-западе столицы строители приступили к первой очереди возведения каменной церкви Дмитрия Донского, которой предстоит стать главным храмом олимпийской сборной России.

"Территорию храмового комплекса благоустроят на уровне лучших московских парков, таких как Парк Горького, ВДНХ и "Сокольники", а у всех российских спортсменов появится свой главный храм — такой, как есть у МЧС или у моряков", — цитирует "Интерфакс" депутата Госдумы Владимира Ресина.

Как ожидается, строительство займет около пяти-семи лет.

При этом на территории будущего комплекса уже есть временная часовня, большая воскресная школа, установлены временные спортивные сооружения для детей, помещения для кружков, трапезная. Со временем, когда будет воздвигнуто главное здание храма, комплекс прирастет бассейном, паломническим центром, медицинским кабинетом, балетными классами и многими другими социальными объектами.

Площадь храма составит около 17 тыс. кв.м. Храмовый комплекс на 2 тыс. прихожан будет иметь необычную планировку, не свойственную традиционному в России храмостроению. Храм сам по себе займет всего лишь десятую часть всей территории, остальное — общественные помещения для занятий, место, где идет формирование личности человека во всех направлениях — от духовной до эстетической и спортивной.