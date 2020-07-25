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МВД пообещало выслать участников столкновений армян с азербайджанцами

22:38 25.07.2020
Полицейские © KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев

В ГУ МВД по Москве заявили, что участникам столкновений между армянами и азербайджанцами, задержанным за последние два дня в столице, будет на пять лет запрещен въезд в Россию. При этом их пообещали привлечь к предусмотренной законом ответственности, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего в территориальные отделы полиции были доставлены более 30 участников беспорядков. Некоторые из них проходят по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Однако в ряде случаев возбуждены также уголовные дела — по статьям 213 («Хулиганство») и 162 («Разбой») УК.

Первые драки между армянами и азербайджанцами произошли в ночь на 24 июля. СМИ передавали о нападении выходцев из Азербайджана на машины с армянскими номерами. 

В свою очередь, вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов заявил, что беспорядки спровоцировали армянские националисты, которые забрасывали азербайджанские кафе и магазины камнями.

Темы: Азербайджан, Армения, Москва, Драки и групповые столкновения, МВД России
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Комментарии читателей
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26.07.2020, 09:05
Гость: Оттудова

Сегодня вы его вышлете, а завтра он уже по другому паспорту приедет. Три раза "ха".
26.07.2020, 08:54
Гость: Олл

Зачем высылать,э ?В Маскве работы разве нету ?
По 2-3 года каждый агрессивный баклан пусть отработает в больнице санитаром,в трамвайном депо,дворником,ассенизатором.
И решение о депортации принимать по результатам отработанного.
26.07.2020, 07:31
Гость: a

Да, как и негры в Штатах - все американцы. Но ведь жгут и грабят.
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