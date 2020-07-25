МВД пообещало выслать участников столкновений армян с азербайджанцами

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В ГУ МВД по Москве заявили, что участникам столкновений между армянами и азербайджанцами, задержанным за последние два дня в столице, будет на пять лет запрещен въезд в Россию. При этом их пообещали привлечь к предусмотренной законом ответственности, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего в территориальные отделы полиции были доставлены более 30 участников беспорядков. Некоторые из них проходят по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Однако в ряде случаев возбуждены также уголовные дела — по статьям 213 («Хулиганство») и 162 («Разбой») УК.

Первые драки между армянами и азербайджанцами произошли в ночь на 24 июля. СМИ передавали о нападении выходцев из Азербайджана на машины с армянскими номерами.

В свою очередь, вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов заявил, что беспорядки спровоцировали армянские националисты, которые забрасывали азербайджанские кафе и магазины камнями.