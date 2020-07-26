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Путин провел телефонный разговор с Зеленским

21:56 26.07.2020
Стоп-кадр из видео

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы стороны позитивно оценили согласование мер по прекращению огня на востоке, которые вступают в силу 27 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее на заседании контактной группы по Донбассу стороны согласовали комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который кроме прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили, что готовы к реализации дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе и выпустили приказы о запрете использования оружия с 27 июля.

Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования.

Российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра.

Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей.

Темы: Владимир Зеленский, Отношения России и Украины, Владимир Путин, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 06:55
Гость: Skeptik

Две ордынские диаспоры не поделили краденое
27.07.2020, 04:19
Гость: Это республики

В состав которых будет принято, то что сейчас называется Украиной.
27.07.2020, 04:16
Гость: Из всего этого становится ясно,

что Украина делает все возможное, чтобы избежать возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины.
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