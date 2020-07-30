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СКР возбудил дело на россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам

18:01 30.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

В Москве следователи главного следственного управления СКР возбудили уголовное дело против жительницы Израиля Юлии Ильинской, которая сумела трижды проголосовать по поправкам в Конституции России.

Дело возбуждено по части 2 статьи 142.2 УК РФ («Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования»), пишет Znak.com со ссылкой на сообщение СКР. Санкция данной статьи предполагает наказание до трех лет лишения свободы.

В материалах дела сказано, что в конце июня 2020 года Юлия Ильинская, имеющая двойное гражданство — в России и в Израиле - трижды получила на территории Израиля бюллетени для общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Один из бюллетеней был получен ею на избирательном участке при посольстве Российской Федерации в Тель-Авиве, второй — в Генеральном консульстве Российской Федерации в Хайфе, а третий — дистанционным способом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные действия, устанавливается местонахождение Ильинской, сообщают в ведомстве.

Напомним, проживающая в Израиле россиянка Юлия Ильинская сама сообщила СМИ, что смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам в основной закон РФ. Кроме того, о возможности двойного голосования сообщал журналист «Дождя» Павел Лобков. Сначала он это сделал на своем участке, а потом — дистанционно с помощью электронного голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это «провокацией», полиция возбудила административное дело по статье 5.22 КоАП РФ («Незаконные выдача и получение бюллетеня»). Кроме того, дважды смог проголосовать проживающий в Лондоне москвич: в посольстве и онлайн, аналогичные случаи двойного голосования были зарегистрированы в Петербурге и Волгоградской области.

Темы: Конституция РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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30.07.2020, 21:12
Гость: Тогда как?

Тогда медаль "За смелость" и орден "За мужество".
30.07.2020, 20:55
Гость: Если "ЗА", то

Президент РФ Владимир Путин представит к награде и поощрению россиян, которые приняли участие в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам к Конституции России.

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/07/28/vladimir-putin/877159-putin-nagradit-artistov-za-pomoshch-v-provedenii-golosovan
30.07.2020, 20:55
Гость: чинделе

Ну ежели Израиль, то будет так:
«Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это будет учтено при принятии окончательного решения»,— заявил господин Путин после совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля.
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