СКР возбудил дело на россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам

18:01

В Москве следователи главного следственного управления СКР возбудили уголовное дело против жительницы Израиля Юлии Ильинской, которая сумела трижды проголосовать по поправкам в Конституции России.

Дело возбуждено по части 2 статьи 142.2 УК РФ («Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования»), пишет Znak.com со ссылкой на сообщение СКР. Санкция данной статьи предполагает наказание до трех лет лишения свободы.

В материалах дела сказано, что в конце июня 2020 года Юлия Ильинская, имеющая двойное гражданство — в России и в Израиле - трижды получила на территории Израиля бюллетени для общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Один из бюллетеней был получен ею на избирательном участке при посольстве Российской Федерации в Тель-Авиве, второй — в Генеральном консульстве Российской Федерации в Хайфе, а третий — дистанционным способом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные действия, устанавливается местонахождение Ильинской, сообщают в ведомстве.

Напомним, проживающая в Израиле россиянка Юлия Ильинская сама сообщила СМИ, что смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам в основной закон РФ. Кроме того, о возможности двойного голосования сообщал журналист «Дождя» Павел Лобков. Сначала он это сделал на своем участке, а потом — дистанционно с помощью электронного голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это «провокацией», полиция возбудила административное дело по статье 5.22 КоАП РФ («Незаконные выдача и получение бюллетеня»). Кроме того, дважды смог проголосовать проживающий в Лондоне москвич: в посольстве и онлайн, аналогичные случаи двойного голосования были зарегистрированы в Петербурге и Волгоградской области.