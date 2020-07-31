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Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

17:31 31.07.2020
Столкновение микроавтобуса с Камаз в Крыму
Скриншот с YouTube

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до 9 человек. Как сообщает "Интерфакс", один из пострадавших, доставленный в больницу Симферополя, скончался, несмотря на усилия врачей. 

По данным Минздрава республики, четверо пострадавших ДТП были доставлены в больницу Белогорска: один пациент находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. Еще четверо пациентов были доставлены в больницу Симферополя, один из них умер, двое находятся в тяжелом состоянии, один - в средней степени тяжести.

Двум детям была оказана помощь на месте аварии, их законный представитель отказался от госпитализации. 

Ранее сообщалось о 8 погибших и четырех пострадавших. 

Микроавтобус Mercedes Sprinter рано утром в пятницу врезался в ехавший впереди грузовик на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

По данным агентства, водитель микроавтобуса, который зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом. Он был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Кроме того, он ехал по маршруту без соответствующих документов, это позволяет предполагать, что перевозчик является нелегальным. 

Возбуждено два уголовных дела: о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Темы: Крым, Дорожно-транспортные происшествия, ДТП, Происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.07.2020, 20:53
Гость: Не удивительно

Не было бы моста, не случилось бы и аварии в Крыму. Извозчик сидел бы в Краснодарском крае.
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