Воздушно-десантным войскам исполняется 90 лет

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Воздушно-десантным войскам в воскресенье, 2 августа, исполняется 90 лет. До конца текущего года они получат более 15 тыс. комплектов средств десантирования, свыше 600 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и боевой техники, .

"Это ракетно-артиллерийское вооружение, боевые машины десанта и бронетранспортёры, средства радиоэлектронной борьбы, техника связи и автоматизированные системы управления, беспилотные летательные аппараты, средства инженерного вооружения, техника тыла и медицинского обеспечения", - сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков в интервью газете "Красная звезда".

По словам командующего, в ВДВ 1 января 2021 года планируется "достичь уровня обеспеченности современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) более 70 процентов".

В конце декабря прошлого года Сердюков сообщал, что доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в ВДВ превысила 63%, напоминает "Интерфакс".

2 августа, в связи с проведением различных мероприятий, связанных с празднованием Дня Воздушно-десантных войск, временно закроют для движения транспорта ряд улиц Москвы.

ВДВ - род войск Вооружённых сил РФ, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.