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Воздушно-десантным войскам исполняется 90 лет

07:42 2.08.2020
Празднование Дня ВДВ в Москве © KM.RU
Празднование Дня ВДВ в Москве © KM.RU

Воздушно-десантным войскам в воскресенье, 2 августа, исполняется 90 лет. До конца текущего года они получат более 15 тыс. комплектов средств десантирования, свыше 600 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и боевой техники, .

"Это ракетно-артиллерийское вооружение, боевые машины десанта и бронетранспортёры, средства радиоэлектронной борьбы, техника связи и автоматизированные системы управления, беспилотные летательные аппараты, средства инженерного вооружения, техника тыла и медицинского обеспечения", - сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков в интервью газете "Красная звезда".

По словам командующего, в ВДВ 1 января 2021 года планируется "достичь уровня обеспеченности современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) более 70 процентов".

В конце декабря прошлого года Сердюков сообщал, что доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в ВДВ превысила 63%, напоминает "Интерфакс".

2 августа, в связи с проведением различных мероприятий, связанных с празднованием Дня Воздушно-десантных войск, временно закроют для движения транспорта ряд улиц Москвы.

ВДВ - род войск Вооружённых сил РФ, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.

Темы: Армия и обороноспособность России, Праздники в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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02.08.2020, 18:26
Гость: фёдор

Можно подумать ,что меня кто то спросит кормить не копмить.Это все байки из прошлых веков для дураков .СССР пр...ли хоть кормили всю гопоту варшавского договора ,кубу, вьетнам и прочих прилепал,а сегодня оказались в кольце (друзей и братьев).
02.08.2020, 18:23
Гость: Юляше и её поклонникам

Армия это не Гуляй-Поле с батькой Махно во главе. Задача армии - защита своей страны от ВНЕШНИХ врагов. В армии строгое подчинение вышестоящим командирам, а не делать кому что вздумается. Другое дело, почему общество во главе с Юляшей не вышло на митинги, демонстрации с требованием не разваливать страну. Не хотелось покидать тёплый диван? А теперь ВДВ вам виновато, что у вас нет и не было активной гражданской позиции?Как хочется процитировать известное выражение Лаврова.
02.08.2020, 18:16
Гость: алекс

Да ладно, у меня родственники в "сталинке" живут и я им из своей "брежневки" слегка завидую,а кое где "ельцинки" и "путинки" начали уже разваливаться.
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