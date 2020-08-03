После критики Путина под Иркутск отправились военные специалисты

14:31

Помощь в разрешении ситуации на заводе в город Усолье-Сибирское (Иркутская область), на котором было зарегистрировано серьезное загрязнение, окажут специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Также на место было отправлено порядка 30 военных из Алтайского края со специализированной техникой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин дал поручение отправить военных в Усолье-Сибирское. Произошло это после сообщения Росприроднадзора, который назвал завод «Усольехимпром» территорией экологической катастрофы. Именно там находится очаг ртутного загрязнения, который остался после закрытия в 1998 году цеха электролиза.

Комментируя ситуацию, Путин отметил, что груз экологических проблем в городе накапливался с 1930-х годов, но проблемами никто не занимался.

«Более того, проблему, вместо того чтобы решать, фактически замалчивали», - заявил Путин.

После критики президента России проверку по факту нарушения правил хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском начал Следственный комитет.