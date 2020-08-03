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После критики Путина под Иркутск отправились военные специалисты

14:31 3.08.2020
Владимир Путин
© KM.RU, Филипп Киреев

Помощь в разрешении ситуации на заводе в город Усолье-Сибирское (Иркутская область), на котором было зарегистрировано серьезное загрязнение, окажут специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Также на место было отправлено порядка 30 военных из Алтайского края со специализированной техникой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин дал поручение отправить военных в Усолье-Сибирское. Произошло это после сообщения Росприроднадзора, который назвал завод «Усольехимпром» территорией экологической катастрофы. Именно там находится очаг ртутного загрязнения, который остался после закрытия в 1998 году цеха электролиза.

Комментируя ситуацию, Путин отметил, что груз экологических проблем в городе накапливался с 1930-х годов, но проблемами никто не занимался.

«Более того, проблему, вместо того чтобы решать, фактически замалчивали», - заявил Путин.

После критики президента России проверку по факту нарушения правил хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском начал Следственный комитет.

Темы: Антропогенное воздействие на экологическую обстановку, Экология и охрана природных богатств России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 20:52
Гость: D.D.

ну, хоть и после 20-и лет собственного замалчивания хоть что-то там распорядилси
03.08.2020, 19:25
Гость: А.

Монтер типа Трампа в самом крайнем случае пришлет сюда солдат, которые, как в Ираке, понастроят тюрем, где заподозренным в сопротивлении будут вставлять в задний проход ручки предварительно обломанных швабр. (Как это делается, рассказывают оставшиеся в живых бывшие заключенные из Ирака – про это есть западные документальные фильмы).
03.08.2020, 19:19
Гость: Я

Всё ломается и ветшает это так, поэтому чем тратится на восстановление, проще уехать туда где все впорядке. Не забыв при этом прихватить денег. Такова видимо логика олигархов и чинуш.
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