Целевой набор в вузы провоцирует коррупцию и несправедливость

Дети чиновников идут по целевому набору в вузы вместо тех, кто мог бы выучиться на действительно высококлассного специалиста

Поступить в престижный вуз непросто. Например, сейчас на бакалавриат МГУ конкурс в среднем составляет 8,5 человек на место. Но у детей представителей элиты есть один важный козырь: целевой набор. По этой схеме абитуриент может поступить в вуз по направлению какого-нибудь профильного предприятия, в котором обязан отработать потом несколько лет (примерно по такой схеме вузы направляют перспективных в аспирантуру).

Такая модель подразумевает сплошные плюсы. Абитуриент поступает вне конкурса, даже зачастую не набрав проходной балл. За свое обучение не платит – вместо него это делает государство. Плюс от направляющей госструктуры он может получать, согласно договору, всякие приятные бонусы, вроде надбавок к стипендии и оплаты жилья. А, окончив вуз, он может и не отправиться работать в государственную компанию, которая в нем была так заинтересована. По идее, в этом случае он должен вернуть потраченные на него компанией средства на обучение. Но эта схема не отработана, потому для отказников все остается чаще всего без последствий.

Целевым набором нередко пользуются влиятельные чиновники и силовики, посылающие по такой модели учиться своих детей. Схема отбора абсолютно непрозрачна, чем и пользуются. Но известно, что целевой набор может составлять в вузах от 10 до 30% всех поступающих.

Портал «Важные истории» проанализировал списки поступивших с 2015 по 2019 годы. В выборку вошли 12 российских вузов из списка лучших по мировым стандартам (МГУ, ВШЭ, МГИМО, МГМУ имени Сеченова, МФТИ, РУДН, РЭУ имени Плеханова, МИСИС, СПБГУ, ИТМО, СамНИУ, ННГУ, ВГУ) и 3 ключевых отраслевых института (МГМУ имени Сеченова, МГЛУ и ВГИК). Не все из этих вузов обновляли списки ежегодно. Однако из 3 000 студентов ресурс обнаружил 102 подтвержденных случая, когда дети или родственники госслужащих поступали на учебу целевым образом по направлению от госструктур, которые эти госслужащие возглавляли или тесно с ними взаимодействовали.

Один из таких чиновников возглавил Управление делами президента в 2014 году. Его сын уже через год по целевому набору от Управделами президента на лечебное дело в Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова. На общих основаниях он бы вряд ли поступил, поскольку набрал на 50 баллов меньше положенного. На платной основе семье бы пришлось выкладывать 350 000 рублей в год. К настоящему моменту сын окончил вуз с отличием и трудится врачом.

Другой чиновник в 2016 году встал во главе Союза следственных работников. Тогда же его сын поступил на юрфак МГУ от Генпрокуратуры, набрав при этом на 49 баллов ниже положенного. Между тем, год обучения на этом факультете стоит 385 000 рублей.

Несмотря на то, что еще один чиновник после оптимизации ведомства был снят в 2016 году с руководящей должности Организационно-мобилизационным департаментом МЧС России, его сын в том же году по отправился учиться по целевому набору от МЧС в Нижегородский государственный университет по специальности прикладная информатика. Набрал он при этом на 44 балла меньше положенного. Год обучения в вузе обходится в 100 00 рублей.

Бывают, правда, и приятные исключения у целевиков по проходным баллам. Племянник спецпредставителя российского президента - сын экс-совладельца крупного мордовского предприятия поступил в МГУ по целевому набору от правительства Мордовии на биофак МГУ. При этом юноша набрал больше проходного балла.

Список других имен целевиков из привилегированных семей можно посмотреть в специальной таблице.

Преподаватели вузов относятся к целевикам по-разному: «Форма обучения не является фактором, определяющим мое отношение к студенту. Я даже не знаю, сколько у меня бюджетников, контрактников и целевиков. Для моей работы в деканате МИ РУДН это тоже не имеет значения», — говорит ассистент кафедры анатомии человека Медицинского института РУДН Яна Дылдина.

Диаметрально противоположное мнение высказала доцент РАНХиГС Юлия Галямина: «В текущем виде целевой набор провоцирует коррупцию и несправедливость. Целевое поступление возможно, но оно должно происходить открыто и под общественным контролем».

Возможно, такой контроль действительно в скоро времени установят, поскольку в Госдуме пообещали проверить законность поступления родственников чиновников в вузы. «Что касается руководителей предприятий, здесь трудно запретить при условии, что соблюдается все установленные законом о целевом обучении условия, - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. – Они поступает не без конкурса, а по облегченному конкурсу. Надо посмотреть какой процент на самом деле получается возможности такого доступа в высшее учебное заведение».