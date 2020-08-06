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«Норникель» не выплатил ни рубля в счет возмещения ущерба после аварии

15:18 6.08.2020
Разлив топлива в Норильске. Фото: baza.io

После разлива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ-3 более 20 тыс. т дизельного топлива компания не выплатила в счет возмещения ущерба «ни одного рубля», заявили в пресс-службе Росприроднадзора.

«До настоящего времени от компании не поступило ни одного рубля в счет возмещения ущерба, как и не была озвучена конкретная сумма, которую компания аккумулирует для оплаты», — цитирует заявление ведомства РБК.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива под Норильском в рекордные 147,78 млрд руб. (около $2 млрд), в том числе вред, причиненный водным объектам, — в 147,046 млрд руб., почве — еще в 738,6 млн руб. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что в соответствии с действующим в России законодательством все лица, виновные в причинении ущерба окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме.

В четверг, 6 августа, в Росприроднадзоре заявили, что надеются на то, что «Норникель» не пытается затянуть выплату штрафа.

«Хотелось бы отметить, что вопросы физической ликвидации негативного воздействия на окружающую среду и предъявление требования об уплате ущерба — совершенно разные по своей природе понятия», — заявили в ведомстве.

5 августа стало известно, что компания выразила готовность к урегулированию спора о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в досудебном порядке, но при условии уточнения его размера. «Норникель» еще 8 июля сообщил, что оспаривает оценку Росприроднадзора, которая, по мнению компании, основана «на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке». В «Норникеле» заявили, что в своих расчетах ведомство неверно оценило массу попавших в реки нефтепродуктов и необоснованно использовало максимально возможный повышающий коэффициент.

Авария на ТЭЦ-3 произошла в Норильске 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате инцидента 17 тысяч тонн нефтепродуктов вылились на дорогу, проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Темы: Техногенные аварии и катастрофы в России, Экология и охрана природных богатств России, «Норильский никель»
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 23:10
Гость: да-да

Налицо изощренная и изуверская тактика крипто-троцкистов - говорить публично на словах одно, а на деле ничего не делать
06.08.2020, 21:16
Гость: Сердечник

жуткое зрелище. будто река крови...
и они там ещё что-то вякают в своё оправдание...
06.08.2020, 19:59
Гость: Сократ

Так это все естественно - прибыль им, а все убытки от ЧС государству.
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