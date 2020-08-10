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Рогозин сравнил конкурентов Роскосмоса с любовницами олигархов

18:28 10.08.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у конкурентов госкорпорации «денег куры не клюют». По его словам, только у NASA бюджет примерно в 12 раз больше, чем у российского ведомства, также по финансированию госкорпорацию обгоняет и Китай.

«Когда у вас денег не как у красивой любовницы олигарха. Она спрашивает: "Где взять деньги, папик?". Он ей говорит: "Ну как где? В тумбочке". В тумбочке всегда бесконечное количество долларовых купюр, которые она может взять,— это вот ситуация с нашими конкурентами, потому что у них денег куры не клюют, реально»,— сказал Рогозин в эфире программы Юрия Костина «Личные связи» на YouTube.

По словам чиновника, Роскосмос работает в условиях «менее обильного финансирования и отсутствия в нашем Минфине энтузиастов космоса». «Бюджет NASA — при том, что они занимаются, подчеркну, только гражданскими программами,— примерно в 12 раз больше, чем у нас, в 12 раз. Ну, про китайских коллег я вообще говорить не хочу»,— добавил Рогозин.

Глава Роскосмоса также высказался о «диванных идиотах», восторгающихся достижениями США в космических пусках. По его мнению, запуск Crew Dragon не является сенсационным событием, так как «его давно ждали» и «это должно было произойти несколько лет назад». Рогозин также напомнил, что «американский космос» давно является частным, однако заказчик — NASA — выделяет бюджетные деньги частным компаниям: «Пуск [Crew Dragon] был государственный, за государственные деньги, космодром был передан бесплатно компании SpaceX. Им так удобно».

Темы: Космонавтика в мире, Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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10.08.2020, 22:30
Гость: "Судя по носу"-' а вот

Судя по фото,
Этот гражданин съел все санкционные продукты.
10.08.2020, 22:28
Гость: Хорошо, что Рогозин руководит "Роскосмосом"

Это дает гарантию, что процесс необратим. А слова пусть любые говорит, они делу утилизации не мешают.
10.08.2020, 22:07
Гость: Troubleshooter

Рогозин:"Роскосмос работает в условиях менее обильного финансирования?"
По его "лицу" не скажешь.
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