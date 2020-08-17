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Дегтярев уволил главу Минздрава Хабаровского края

08:43 17.08.2020
Михаил Дегтярев
Скриншот с YouTube

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел внеплановую проверку одной из поликлиник края, после чего отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько, сообщает РИА Новости.

Витько занимал эту должность с 2007 года. На его пост будет назначен зампред по социальным вопросам Евгений Никонов, который также будет исполнять обязанности зампреда правительства края. Ранее Никонов работал в депздраве москвы, где возглавлял управление делами и координации деятельности. 

Как пишет агентство, причиной проверки поликлинике № 8 поселка имени Горького стали многочисленные обращения граждан, недовольных качеством медицинского обслуживания в поликлиниках.

Во время проверки Дягтерев обнаружил ряд нарушений. В частности отсутствие термометрии на входе, большие очереди за анализами, неуважительное отношение к гражданам сотрудников охранных служба поликлиник. 

Дягтерев занял пост врио главы области в конце июля, после смещения с поста губернатора края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. За это время он уже провел ряд перестановок. Из прежнего состава правительства края переназначены зампред по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, министр имущественных отношений Марина Костина. Министром финансов стал Валентин Костюшин, который ранее был замминистра финансов.

Темы: Хабаровский край, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 13:20
Гость: демагог

От безысходности показуха.
17.08.2020, 09:26
Гость: Замучается

увольнять.
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