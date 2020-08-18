В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС
Власти города Благовещенск Амурской области ввели режим ЧС после ливнивых дождей, что обрушились на регион.
Как пишет РИА Новости, уровень выпавших осадков за сутки превысил отметку "опасное явление". Ливень в Благовещенске продолжался всю ночь, в городе и относящихся к Благовещенску поселках повалены деревья, размыты дороги и улицы, частично не работают светофоры.
В связи с этим власти ввели режим ЧС, открыли пункт временного размещения для эвакуированного населения.
Сейчас идет ликвидация последствий природной стихии. Коммунальные службы откачивают воду на социально значимых объектах и дорогах.
В текущем году это уже не первый режим ЧС в Благовещенске. Так в начале июня на город обрушился тропический ливень, тогда за несколько часов выпала почти месячная норма осадков, был поставлен рекорд дня за всю историю метеонаблюдений в Благовещенске.