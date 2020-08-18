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В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС

09:10 18.08.2020
Ливни в Благовещенске
Скриншот с YouTube

Власти города Благовещенск Амурской области ввели режим ЧС после ливнивых дождей, что обрушились на регион. 

Как пишет РИА Новости, уровень выпавших осадков за сутки превысил отметку "опасное явление". Ливень в Благовещенске продолжался всю ночь, в городе и относящихся к Благовещенску поселках повалены деревья, размыты дороги и улицы, частично не работают светофоры.

В связи с этим власти ввели режим ЧС, открыли пункт временного размещения для эвакуированного населения. 

Сейчас идет ликвидация последствий природной стихии. Коммунальные службы откачивают воду на социально значимых объектах и дорогах.

В текущем году это уже не первый режим ЧС в Благовещенске. Так в начале июня на город обрушился тропический ливень, тогда за несколько часов выпала почти месячная норма осадков, был поставлен рекорд дня за всю историю метеонаблюдений в Благовещенске.

Темы: Благовещенск, Стихийные бедствия, Чрезвычайные происшествия
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