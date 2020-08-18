Фигурант дела «о кукле Путина» получил два года колонии

15:39

Ленинский районный суд Перми вынес приговоры трем местным жителям, которые установили в центре города в 2018 году манекен с маской Владимира Путина. В этом же году в социальных сетях появилась видеозапись, на которой показывалась реакция посторонних людей на привязанный к столбу манекен.

Как сообщает «Интерфакс», Александр Шабарчин получил 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Васильев – 1 год условно, Александр Эткин был оправдан. Все молодые люди обвинялись в хулиганстве (ч. 2 статьи 213 УК РФ).

Дело о кукле Путина рассматривалось с марта. При этом во время судебных разбирательств в поддержку подсудимых несколько раз проводились одиночные пикеты.