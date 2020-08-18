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Фигурант дела «о кукле Путина» получил два года колонии

15:39 18.08.2020
© KM.RU, Алексей Белкин

Ленинский районный суд Перми вынес приговоры трем местным жителям, которые установили в центре города в 2018 году манекен с маской Владимира Путина. В этом же году в социальных сетях появилась видеозапись, на которой показывалась реакция посторонних людей на привязанный к столбу манекен.

Как сообщает «Интерфакс», Александр Шабарчин получил 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Васильев – 1 год условно, Александр Эткин был оправдан. Все молодые люди обвинялись в хулиганстве (ч. 2 статьи 213 УК РФ).

Дело о кукле Путина рассматривалось с марта. При этом во время судебных разбирательств в поддержку подсудимых несколько раз проводились одиночные пикеты.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 00:34
Гость: ))) опять руки выкручивают

Там давно выработана полит.культура.
А тут-монгольщина. Пусть арестуют всю страну.
Ваще то надо слепить 5 гарантов,соответствовать реализму,такскзть
18.08.2020, 23:22
Гость: ABCD

Время П. не время трепаться. Разговор был не о вашей любимой теме.
Вы стрелки не переводите на другую тему, как бы она для вас лично не была трогательно приятной.
18.08.2020, 21:54
Гость: Оттудова

Это был суд первой инстанции. Будем посмотреть чем ваще всё закончится.)) И, терзают меня смутные сомнения, что ничем. Ну, может судья досрочно на пенсию уйдёт. Следователь внезапно будет пойман на взятке. И государство потеряет пару миллионов ₽ на компенсацию морального вреда так называемым потерпевшим.
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