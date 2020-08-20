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ФСБ пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса СБУ

10:32 20.08.2020
Фото Национальный антитеррористический комитет

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса украинскими спецслужбами из России, сообщает РИА Новости.

Организаторами похищения выступили украинцы Игорь Мищенко и Андрей Байдала. Последний хорошо известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ, работающий под псевдонимом Швед.

В ДНР на Байдалу заведено несколько уголовных дел, связанных с организацией совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства бывшего главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.

В ФСБ отмечается, что оба украинца действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада.

Для обеспечения алиби украинцам, СБУ заранее распространила в СМИ ложное сообщение о задержании Байдалы за незаконное хранение оружия, когда на деле он "осуществлял непосредственное личное руководство операцией".

Исполнителями стали участники российских организованных преступных группировок. Бандиты вели наблюдение за адресами в регионах, а также выезжали в ДНР на задания. 

Для похищения были сформированы две группы из членов российских ОПГ. За работу им было обещано 200 тыс долларов, в качестве аванса они получили 50 тыс долларов. 

Нападение произошло в конце июля в Подмосковье. Бандиты заманили потерпевшего в автомобиль "под предлогом приобретения недвижимости" и ударили электрошокером. Тот оказал активное сопротивление и сумел покинуть автомобиль. 

ФСБ арестовали семерых фигурантов дела, им уже предъявлено обвинение. По данным ведомства, они также готовили на территории России еще ряд похищений и убийств.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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20.08.2020, 15:42
Гость: gvozd

Бандиты вели наблюдение за адресами в регионах
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а вот за Это, надо их вывезти на донбас и поснакомить с допросами с пристрастием.. что бы отбить охоту обслуживать фашистов раз и навсегда.
20.08.2020, 15:29
Гость: Ух ты!

"Двоечники" сошлись с "колышниками". Победила дружба! Не то, что с вагнеровцами в Беларуси. Там мы выступили в качестве Ямайки против Аргентины. А впрочем, для нашего коммерческого руководства Донбасс - чемодан без ручки. Давно бы бросили, да проценты такие набежали, что век не расплатиться...
20.08.2020, 15:21
Гость: д. советник

Ого го российские ОПГ на страже сил "добра и света" . Наверное из идейных соображений.
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