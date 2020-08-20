ФСБ пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса СБУ

10:32

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса украинскими спецслужбами из России, сообщает РИА Новости.

Организаторами похищения выступили украинцы Игорь Мищенко и Андрей Байдала. Последний хорошо известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ, работающий под псевдонимом Швед.

В ДНР на Байдалу заведено несколько уголовных дел, связанных с организацией совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства бывшего главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.

В ФСБ отмечается, что оба украинца действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада.

Для обеспечения алиби украинцам, СБУ заранее распространила в СМИ ложное сообщение о задержании Байдалы за незаконное хранение оружия, когда на деле он "осуществлял непосредственное личное руководство операцией".

Исполнителями стали участники российских организованных преступных группировок. Бандиты вели наблюдение за адресами в регионах, а также выезжали в ДНР на задания.

Для похищения были сформированы две группы из членов российских ОПГ. За работу им было обещано 200 тыс долларов, в качестве аванса они получили 50 тыс долларов.

Нападение произошло в конце июля в Подмосковье. Бандиты заманили потерпевшего в автомобиль "под предлогом приобретения недвижимости" и ударили электрошокером. Тот оказал активное сопротивление и сумел покинуть автомобиль.

ФСБ арестовали семерых фигурантов дела, им уже предъявлено обвинение. По данным ведомства, они также готовили на территории России еще ряд похищений и убийств.