ФСБ пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса СБУ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса украинскими спецслужбами из России, сообщает РИА Новости.
Организаторами похищения выступили украинцы Игорь Мищенко и Андрей Байдала. Последний хорошо известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ, работающий под псевдонимом Швед.
В ДНР на Байдалу заведено несколько уголовных дел, связанных с организацией совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства бывшего главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
В ФСБ отмечается, что оба украинца действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада.
Для обеспечения алиби украинцам, СБУ заранее распространила в СМИ ложное сообщение о задержании Байдалы за незаконное хранение оружия, когда на деле он "осуществлял непосредственное личное руководство операцией".
Исполнителями стали участники российских организованных преступных группировок. Бандиты вели наблюдение за адресами в регионах, а также выезжали в ДНР на задания.
Для похищения были сформированы две группы из членов российских ОПГ. За работу им было обещано 200 тыс долларов, в качестве аванса они получили 50 тыс долларов.
Нападение произошло в конце июля в Подмосковье. Бандиты заманили потерпевшего в автомобиль "под предлогом приобретения недвижимости" и ударили электрошокером. Тот оказал активное сопротивление и сумел покинуть автомобиль.
ФСБ арестовали семерых фигурантов дела, им уже предъявлено обвинение. По данным ведомства, они также готовили на территории России еще ряд похищений и убийств.