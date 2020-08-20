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«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet

13:56 20.08.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Подконтрольная «Ростеху» авиакомпания Red Wings получит 30 из 59 невостребованных Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщили РБК топ-менеджер одной из авиакомпаний—эксплуатантов SSJ и два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации. Еще 29 воздушных судов перейдут «Аэрофлоту» (22 единицы), «Азимуту» и «Якутии».

Партия из 30 лайнеров обойдется в 900 миллионов долларов. Прежде СМИ писали, что владельцем бортов может стать входящая в структуру Промсвязьбанка «ПСБ Лизинг». Общая сумма сделки оценивается в 140 миллиардов рублей (из расчета 33 миллиона долларов за один самолет).

По информации издания, на Sukhoi Superjet 100 намерены выделить рекордные траты: 139,6 миллиарда рублей лизинговым компаниям по кредитам. Такое же решение было принято насчет 30 вертолетов по линии «Вертолетов России».

В 2016 году авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации SSJ 100 «из-за нерентабельности». Сейчас парк перевозчика состоит из Airbus 320/321. От самолетов также отказались зарубежные авиаперевозчики.

Темы: Российские авиакомпании, Авиация, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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20.08.2020, 16:15
Гость: Русский технологический бизнес

Ну а что нам рекордные траты. В прошлом году обанкротили Ангстрем-т , крупнейший хайтек России но все же менее ресурсоемкий , сумма лизингового госфинансирования миллиард долларов. Завод строили 10 лет , за это время оборудование морально устарело , выход продукции 0 , банально никому уже не нужна , малая часть денег может и пошла непосредственно на завод , остальное понятно где. Так и здесь , можно потратить и 140 миллиардов рублей и 280 , тем более это самолеты , с учетом того что они сейчас никому не нужны , а уж через 5 лет и подавно , банкротим , самолеты в утиль , деньги освоены , все довольны. Начинаем заново.
20.08.2020, 16:11
Гость: алекс

Принудить покупателя к покупке,как это по нашенски по большевистски! Самолётная продразвёрстка! А если не будут брать, отключим газ или перекроем керосин.Но в современном мире вроде все так делают,по крайней мере пытаются.
20.08.2020, 15:51
Гость: Иван Иваныч

Стыдливо написали, "невостребованных бортов". Типа сперва построили, просто так, без заказа, от нечего делать, а потом бац а клиентов то нет. Читатель он же дурак, он все съест?
Борт в принципе не может быть невостребованным. Каждый борт это заказ какой либо авиакомпании, с договором, предоплатой и прочим. Самолёты по другому не строят. Потом авиакомпании разоряются, и не могут платить остальные платежи или лизинг и лишаются бортов. После чего их продают другим.
Вот собственно и всё.
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