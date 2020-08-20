«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet

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Подконтрольная «Ростеху» авиакомпания Red Wings получит 30 из 59 невостребованных Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщили РБК топ-менеджер одной из авиакомпаний—эксплуатантов SSJ и два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации. Еще 29 воздушных судов перейдут «Аэрофлоту» (22 единицы), «Азимуту» и «Якутии».

Партия из 30 лайнеров обойдется в 900 миллионов долларов. Прежде СМИ писали, что владельцем бортов может стать входящая в структуру Промсвязьбанка «ПСБ Лизинг». Общая сумма сделки оценивается в 140 миллиардов рублей (из расчета 33 миллиона долларов за один самолет).

По информации издания, на Sukhoi Superjet 100 намерены выделить рекордные траты: 139,6 миллиарда рублей лизинговым компаниям по кредитам. Такое же решение было принято насчет 30 вертолетов по линии «Вертолетов России».

В 2016 году авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации SSJ 100 «из-за нерентабельности». Сейчас парк перевозчика состоит из Airbus 320/321. От самолетов также отказались зарубежные авиаперевозчики.