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Россия может возобновить авиасообщение еще в семь стран

08:40 24.08.2020

Российские власти обсуждают возобновление международного авиасообщения с семью странами.

Как пишет газета "Известия", речь идет о Франции, Венгрии, Мальте, Кипре, Иордании, Египте (исключительно Каир) и Китае (только Шанхай). Открытие воздушного авиасообщения с данным странами обсуждалось еще на минувшей неделе.

Ожидается, что заключение по данному вопросу будет озвучено после заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа. 

По словам источника издания в одной из российских авиакомпаний, авиаперелеты во Францию, Венгрию и на Мальту будут ограниченными. Ими смогут воспользоваться пассажиры с видом на жительство, разрешением на работу и для посещения медицинских учреждений. 

Из-за пандемии коронавируса, Россия приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж с конца марта. С 1 августа было возобновлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также были сняты ограничения на пересечение границ с Абхазией, а с 15 августа было возобновлено авиасообщение со Швейцарией. Для россиян открыт также въезд в Киргизию и Черногорию.

Темы: Авиасообщение в России, Отмены и задержки авиарейсов, Российские авиакомпании, Росавиация
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 15:34
Гость: Гость

Бог с ней, с Мальтой этой. Китай скорее откройте, ироды, весь бизнес в стране стоит!)
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