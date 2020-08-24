Россия может возобновить авиасообщение еще в семь стран

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Российские власти обсуждают возобновление международного авиасообщения с семью странами.

Как пишет газета "Известия", речь идет о Франции, Венгрии, Мальте, Кипре, Иордании, Египте (исключительно Каир) и Китае (только Шанхай). Открытие воздушного авиасообщения с данным странами обсуждалось еще на минувшей неделе.

Ожидается, что заключение по данному вопросу будет озвучено после заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа.

По словам источника издания в одной из российских авиакомпаний, авиаперелеты во Францию, Венгрию и на Мальту будут ограниченными. Ими смогут воспользоваться пассажиры с видом на жительство, разрешением на работу и для посещения медицинских учреждений.

Из-за пандемии коронавируса, Россия приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж с конца марта. С 1 августа было возобновлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также были сняты ограничения на пересечение границ с Абхазией, а с 15 августа было возобновлено авиасообщение со Швейцарией. Для россиян открыт также въезд в Киргизию и Черногорию.