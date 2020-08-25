ЕС потребовал от РФ провести прозрачное расследование отравления Навального

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, пишет "Интерфакс".

В заявлении Борреля говорится, что ЕС "решительно осуждает то, что кажется покушением на г-на Навального". В связи с этим российские власти обязаны "незамедлительно" инициировать расследование данного инцидента.

Он отметил, что российский народ и международное сообщество должны знать "факты, стоящие за отравлением" оппозиционера, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, а сам Навальный в бессознательном состоянии госпитализирован. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace.

В понедельник в клинике Charite в Берлине, где лечат Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили. Согласно заявлениям врачей, клинические результаты исследований указывают на отравление некоей субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Оппозиционер находится в искусственной коме, опасности для его жизни нет.

Российские медики, занимавшиеся Навальным до перевоза его в Германию, заявили, что данная теория ими прорабатывалась, но не нашла своего подтверждения в анализах.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - заявил заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев.