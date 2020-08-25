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ЕС потребовал от РФ провести прозрачное расследование отравления Навального

07:35 25.08.2020
Алексей Навальный
Скриншот с YouTube

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, пишет "Интерфакс".

В заявлении Борреля говорится, что ЕС "решительно осуждает то, что кажется покушением на г-на Навального". В связи с этим российские власти обязаны "незамедлительно" инициировать расследование данного инцидента.

Он отметил, что российский народ и международное сообщество должны знать "факты, стоящие за отравлением" оппозиционера, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, а сам Навальный в бессознательном состоянии госпитализирован. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace.

В понедельник в клинике Charite в Берлине, где лечат Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили. Согласно заявлениям врачей, клинические результаты исследований указывают на отравление некоей субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Оппозиционер находится в искусственной коме, опасности для его жизни нет. 

Российские медики, занимавшиеся Навальным до перевоза его в Германию, заявили, что данная теория ими прорабатывалась, но не нашла своего подтверждения в анализах. 

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - заявил  заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев.

Темы: Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 15:35
Гость: ингибиторы холинэстеразы преткновения

Выходом является 2-х дневная с перерывом совместная конференция российских и западных врачей первый день в Омске и второй день в Берлине. Принять в ней участие должны все врачи Омской клиники где лечили Навального и все врачи клиники Charite в Берлине, где он сейчас; или лично, или по телеконференции, а также любое число порекомендованных ими российских или западных врачей, в том числе любые светила медицины. По телеконференции чтобы смогли принять участие при желании жена Навального и если ему станет лучше и он сам. Есть разногласия между российскими и немецкими врачами по поводу роли "ингибиторов холинэстеразы"."Согласно заявлениям <немецких> врачей, клинические результаты исследований указывают на отравление некоей субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы." ""При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на ... в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - заявил заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев." Вполне конкретное вещество - есть оно или его нет ? Решение о проведении конференции должно быть принято совместно. Не надо глупо хитрить, когда одна сторона собрала конференцию, а вторая на не приехала, одна говорит "мы направляли приглашение", вторая что "приглашение им не пришло", "приглашение пришло слишком поздно, мы не успеваем". Результаты анализов во время конференции должны быть под рукой, если их забрали спецслужбы, заранее забрать обратно.
25.08.2020, 15:09
Гость: Реалло

Лично мое мнение:
дерьмовый человечеЧЕк,лживый,хитрый и продажный,мелок и личиком и душонкой.
Нисколько не жаль.Он бы нас 100 миллионов Душ запросто погубил бы ради своих хозяев и богатства своих подельников.
Я ему НИЧЕГО не желаю,ни худа -ни-добра,тьфу...
А при встрече дал бы в сытенькое рыльце от ДУШИ.Поскольку я живу в ЕС,и тоже немало летаю туда-сюда - то вероятность немалая :)
25.08.2020, 14:29
Гость: Alex203

Зато из Германии мы слышим только правду ... ещё со времен Геббельса.
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