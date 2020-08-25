Счетная палата нашла нарушения при начислении пенсий

08:30

Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.

Основной проблемой аудиторы назвали открытие двух и более персональных счетов на одного и того же получателя пенсии, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

Это происходит из-за ошибок во время заполнения гражданами анкет. При этом, как отмечают аудиторы, если у заявителя на момент назначения пенсии имелось два или более счета, ее размер мог устанавливаться только на основании одного из них, и тем самым размер выплат сокращался.

Также к необоснованному занижению пенсии может приводить и смена фамилии. Эта проблема чаще всего актуальна для женщин, вышедших замуж. Аудиторы Счетной палаты обнаружили, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене фамилии, что и приводило к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.

Отмечается, что ПФР регулярно находит и объединяет такие счета, однако недополученные из-за этих ошибок деньги пенсионерам доплачивает не всегда. Они выборочно проверили 45 пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, и выявили нарушения в более чем в 50%; в результате пенсионерам доплатили 2,2 миллиона рублей.

Всего же за три года ПФР объединил счета у 89,8 тысячи пенсионеров. В Счетной палате не исключили, что все эти граждане недополучили пенсии.

Кроме того, Счетная палата выяснила, что территориальные органы Пенсионного фонда продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий снимают деньги с этих счетов из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в ПФР.

Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.