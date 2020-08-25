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Счетная палата нашла нарушения при начислении пенсий

08:30 25.08.2020
Пенсионерка
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.

Основной проблемой аудиторы назвали открытие двух и более персональных счетов на одного и того же получателя пенсии, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. 

Это происходит из-за ошибок во время заполнения гражданами анкет. При этом, как отмечают аудиторы, если у заявителя на момент назначения пенсии имелось два или более счета, ее размер мог устанавливаться только на основании одного из них, и тем самым размер выплат сокращался.

Также к необоснованному занижению пенсии может приводить и смена фамилии. Эта проблема чаще всего актуальна для женщин, вышедших замуж. Аудиторы Счетной палаты обнаружили, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене фамилии, что и приводило к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.

Отмечается, что ПФР регулярно находит и объединяет такие счета, однако недополученные из-за этих ошибок деньги пенсионерам доплачивает не всегда. Они выборочно проверили 45 пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, и выявили нарушения в более чем в 50%; в результате пенсионерам доплатили 2,2 миллиона рублей.

Всего же за три года ПФР объединил счета у 89,8 тысячи пенсионеров. В Счетной палате не исключили, что все эти граждане недополучили пенсии.

Кроме того, Счетная палата выяснила, что территориальные органы Пенсионного фонда продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий снимают деньги с этих счетов из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в ПФР.

Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.

Темы: Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 14:49
Гость: ABCD

На счёт выборов уже не стоит беспокоится. Согласно поправкам даже если никто не придёт на них, все равно те, "кому положено" свои 87% "доверия" получают в любом случае.
Мы уже в выборном процессе демократично номинально участвуем, лишь как массовка. Хотя это с 1993г у нас так, сейчас просто узаконили.
25.08.2020, 14:39
Гость: ABCD

Вот оно что... я то сдуру подумал, что людям недоплачивали, оказывается ПНФ "сильно переплачивал.."
Ну сейчас начнут трясти должников за переплаченные гроши, не замечая десятков миллиардов украденных из ПНФ денег и не целевое их использование самим ПНФ. Лет пять назад был скандал (который деликатно замяли) ПНФ проиграл на бирже несколько миллиардов денег из своих фондов. Не слышал, что бы кого то наказали. Ну и большой личный друг Чубайса бывший банкир Минц, который деликатно покинул РФ с 22 миллиардами украденных из ПНФ рублей, осуждён (!) условно, денег не вернул, на "суд" из израиля в РФ не приехал.
25.08.2020, 11:39
Гость: Шило

Ну нвшли и сразу наказать виновных!!!! Выборы на носу!!
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