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Рогозин: космическая отрасль деградирует из-за сокращения финансирования

15:21 25.08.2020
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
© KM.RU, Игорь Варнавский

Финансирование Федеральной космической программы (ФКП) до 2025 года было урезано на 150 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС  гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы должны осенью закончить все переговоры с министерством финансов. Параметры финансирования федеральной космической программы до 2025 года должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета", - сказал глава Роскосмоса.

"Да, мы считаем, что то, что было обещано космической отрасли в размере 1 трлн 406 млрд, нужно вернуть отрасли. Еще в декабре 2015 года перед принятием ФКП на совещании у президента РФ в Сочи я говорил, что сокращение финансирования отрасли ниже 1 трлн 406 млрд приведет к ее деградации. Надеюсь на поддержку правительства", - подчеркнул Рогозин.

Темы: Дмитрий Рогозин, Космические исследования и открытия, Роскосмос
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 23:25
Гость: Vg

Деградирует???
А может наоборот восстановиться
свякие там прилипалы уйдут в другие места, пилить то будет нечего
25.08.2020, 23:06
Гость: *

Космическая отрасль ,возглавляемая Рогозиным,деградируем из-за возглавления космической отрасли Рогозиным.
25.08.2020, 22:22
Гость: А самый богатый

семейный бизнес вложиться не хочет? Не доверяет?
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