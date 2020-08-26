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Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в армии

11:20 26.08.2020
Фото © РИА Новости Рамиль Ситдиков

В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра обороны Андрея Картаполова. 

Картаполов рассказал о ситуации в воинских частях в рамках форума "Армия-2020". Он обратил особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина", "казарменное хулиганство".

В свою очередь, эти изменения повлияли на "качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил", заявил Картаполов. 

Начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех профильных ведомств.

Темы: Армия и обороноспособность России, Вооружения в России, Проблема дедовщины в российской армии
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Комментарии читателей
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26.08.2020, 15:10
Гость: a

"отдуплица" - это типа свидомый Максим Перепелица? В русском языке такоко слова нет ...
26.08.2020, 15:07
Гость: Бобер

Дедовщину нельзя искоренить в призывной армии.
Можно лишь в наемной и то при наличии военной полиции и права на ношение оружия военнослужащими 24/7.
Короче: очередное вранье от очередного министерства.
26.08.2020, 14:41
Гость: Чем больше в армии дедов, тем крепче наша оборона

В прямом смысле.
Кто там был, знает, что подубовее офицера начиная с больших звезд еще поискать надо. Потому как он там Президент на вверенном ему пятаке, а Устав... а Устав это его Конституция. А ежели его слово по этой самой Конституции - Закон, то ему все остальные мнения, которые нижемарширующие офицеры и озвучивать не будут, ибо для них существует одно слово - Есть!, глубоко по барабану. Если б он давал путные команды, то и вопросов бы не возникало. Но он уже давно как местный Царь. Нижние ему слово не скажут, чтоб не огрести за перечение. А перед вышестоящими еще более оглумевшими он сам пузу подтягивает. Вот ткнет пальцем начшатаба полка и скажет ротному выкопать после обеда накануне перед проверкой, которая начнется завтра утром, траншею в полный рост. Ротный подключает взводного. Взводный берет трех.., или троих.., не, три землекопа, выдвигается с ними на объект, который, кстати, вообще-то чужая епархия, и соваться ему туда неслед. Ткнет пальцем - вот тута копать. Угу. Ни лопата, ни лом эту вроде бы как землю не берут. Отскакивают. Потому как под тонким слоем почвы бетон, который окружает этот самый объект. Зачем он там, неведомо, но если он есть, значит, нужен. Тов. лейтенант, не берет, не сможем выкопать! Приказ есть приказ - копать! Не, не копается! И вообще, вон же в десяти метрах ближе к тайге окопчики в песке. Наверно не дураки копали. Давайте углубим, а на траншею забъем? Приказ есть приказ! Или на кичу сядете. В сторону: А нехай. Пошел-ка ты друг ситный на
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