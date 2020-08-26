Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в армии

11:20

В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра обороны Андрея Картаполова.

Картаполов рассказал о ситуации в воинских частях в рамках форума "Армия-2020". Он обратил особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина", "казарменное хулиганство".

В свою очередь, эти изменения повлияли на "качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил", заявил Картаполов.

Начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех профильных ведомств.