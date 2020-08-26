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МВД РФ планирует создать реестр участников АУЕ*

09:35 26.08.2020
Здание МВД
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Полиция не исключает создания единой информационной базы всех участников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*.

Как пишет РИА Новости, на текущий момент у правоохранительных органов нет какой-либо объединенной статистики по подростком, вовлеченным в данную организацию.

По словам замначальника управления МВД по охране общественного порядка Сергея Кравчука, это связано с тем, что решение о запрете организации было принято недавно. Он отметил, что вопрос создания общей базы сейчас рассматривается. 

Верховный суд России запретил движение АУЕ*, которое Генпрокуратура определила как "международное общественное движение" "Арестантское уголовное единство" (другие варианты названия – "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство"), на прошлой неделе.

О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова. 

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Темы: Борьба с экстремизмом в России, МВД России
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Комментарии читателей
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26.08.2020, 14:15
Гость: ABCD

Вы опоздали. Такая база по категории граждан уже есть.
с чётким делением на господ и нищебродов.
Например согласно списку одним гражданам за кражу шоколадок на сумму 1600р дают пять лет, а другим за кражу 26 МИЛЛИАРДОВ дают условно.
Одних штрафуют автоматом под камерами за "условно среднюю скорость" а другим кланяются сотрудники ГБ2Д и отдают честь на дорогах.
"мы ощущаем себя новыми дворянами.."
-Патрушев
" Мы хотим восстановить Россию времен Николая II - это наш идеал.."
-Песков
В общем если дворяне у нас уже есть, то какие они дворяне если у них нет холопов? Но фишка в том, что у них есть те, кого можно назначить холопами. Тем более, что эти люди 20 лет голосовали за это. Голосовали конечно за другое, а получили ЭТО.
26.08.2020, 13:29
Гость: gvozd

таки да - это Незаконно и антиконституционно.
пусть менты вынесут вопрос Создания разных категорий граждан с разными гражданскими Правами в конституции - вот и посмотрим кто на это подпишется..
мы рождены не для Удобства Вертухаев.
26.08.2020, 12:33
Гость: a

Вы таки призываете ликвидировать картотеку МВД по уголовникам?
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