МВД РФ планирует создать реестр участников АУЕ*
Полиция не исключает создания единой информационной базы всех участников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*.
Как пишет РИА Новости, на текущий момент у правоохранительных органов нет какой-либо объединенной статистики по подростком, вовлеченным в данную организацию.
По словам замначальника управления МВД по охране общественного порядка Сергея Кравчука, это связано с тем, что решение о запрете организации было принято недавно. Он отметил, что вопрос создания общей базы сейчас рассматривается.
Верховный суд России запретил движение АУЕ*, которое Генпрокуратура определила как "международное общественное движение" "Арестантское уголовное единство" (другие варианты названия – "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство"), на прошлой неделе.
О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.