МВД РФ планирует создать реестр участников АУЕ*

09:35

Полиция не исключает создания единой информационной базы всех участников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*.

Как пишет РИА Новости, на текущий момент у правоохранительных органов нет какой-либо объединенной статистики по подростком, вовлеченным в данную организацию.

По словам замначальника управления МВД по охране общественного порядка Сергея Кравчука, это связано с тем, что решение о запрете организации было принято недавно. Он отметил, что вопрос создания общей базы сейчас рассматривается.

Верховный суд России запретил движение АУЕ*, которое Генпрокуратура определила как "международное общественное движение" "Арестантское уголовное единство" (другие варианты названия – "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство"), на прошлой неделе.

О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.