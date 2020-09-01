Путин увеличил зарплаты госчиновников, генпрокурора и главы СК

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Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающие государственные должности Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, Путин на 3% повысил зарплаты главе Следственного комитета и Генпрокурору. Изменения вступают в силу с 1 октября.

В августе чиновники и депутаты опубликовали свои декларации о доходах за 2019 год. Самым богатым силовиком России оказался заместитель главы МВД Виталий Шулик, заработавший 26,7 млн руб. Годом ранее он декларировал чуть более 4 млн руб.

Глава СК Александр Бастрыкин в прошлом году заработал 12,4 млн руб., что почти на миллион больше, чем годом ранее. Игорь Краснов, который стал Генеральным прокурором в январе 2020 года, а до этого был заместителем Бастрыкина, за 2019 год задекларировал 4,9 млн руб. дохода.

Самым богатым чиновником России в 2019 году стал сенатор от Камчатки Валерий Пономарев — его доход за 12 месяцев увеличился на 18% и составил 2,7 млрд руб.