]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин увеличил зарплаты госчиновников, генпрокурора и главы СК

08:25 1.09.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающие государственные должности Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, Путин на 3% повысил зарплаты главе Следственного комитета и Генпрокурору. Изменения вступают в силу с 1 октября.

В августе чиновники и депутаты опубликовали свои декларации о доходах за 2019 год. Самым богатым силовиком России оказался заместитель главы МВД Виталий Шулик, заработавший 26,7 млн руб. Годом ранее он декларировал чуть более 4 млн руб.

Глава СК Александр Бастрыкин в прошлом году заработал 12,4 млн руб., что почти на миллион больше, чем годом ранее. Игорь Краснов, который стал Генеральным прокурором в январе 2020 года, а до этого был заместителем Бастрыкина, за 2019 год задекларировал 4,9 млн руб. дохода.

Самым богатым чиновником России в 2019 году стал сенатор от Камчатки Валерий Пономарев — его доход за 12 месяцев увеличился на 18% и составил 2,7 млрд руб.

Темы: Зарплаты и пособия в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.09.2020, 16:54
Гость: За Советскую Родину!

Вообще-то я написал конкретное слово и оно резко негативное. А то ещё подумают, что я поддержал эту очередную гнусность власовского режима.
01.09.2020, 16:50
Гость: Евгений В

Уже надоело читать и слушать его лживые заявления и обещания, вся его забота ни о народе, а только о своей когорте и кто его развлекает.
01.09.2020, 16:45
Гость: Евгений В

Мне тоже это все напоминает последний жень Помпей, как будто они живут последний день и все не могут нажраться. Чтобы все они ...
Все комментарии (32)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации