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Мишустин рассказал о прогрессе в вопросе о Союзном государстве

17:10 3.09.2020
Фото с сайта president.gov.by

В ходе визита в Минск премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о прогрессе по многим вопросам российско-белорусских отношений, в том числе по вопросам Союзного государства.

По словам Мишустина, Союзное государство должно основываться на абсолютно независимой позиции двух стран, но «с соответствующими мероприятиями экономического характера». По мнению премьер-министра, это позволит убрать ненужные барьеры как в торговом, так и в культурном взаимодействии.

Также премьер-министр подчеркнул, что они с белорусским коллегой Романом Головченко находятся в постоянном контакте. «Мы практически по всей повестке как Союзного государства, так и ЕврАзЭс и вообще всех вопросов, которые возникают, активно работаем», - цитирует слова Мишустина ТАСС.

Темы: Михаил Мишустин, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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03.09.2020, 21:59
Гость: не мешки

"""о прогрессе по многим вопросам"""

а каким? ни один не назван, даже приблизительно. значит ниочем.
03.09.2020, 21:57
Гость: нет

расскажи это монако и люксембургу. а белоруссия не мелкая страна
03.09.2020, 21:42
Гость: Остап

Мелких стран полно, выше крыши в мире. А с развалом СССР их количество еще и увеличилось.
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