Мишустин рассказал о прогрессе в вопросе о Союзном государстве

17:10

В ходе визита в Минск премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о прогрессе по многим вопросам российско-белорусских отношений, в том числе по вопросам Союзного государства.

По словам Мишустина, Союзное государство должно основываться на абсолютно независимой позиции двух стран, но «с соответствующими мероприятиями экономического характера». По мнению премьер-министра, это позволит убрать ненужные барьеры как в торговом, так и в культурном взаимодействии.

Также премьер-министр подчеркнул, что они с белорусским коллегой Романом Головченко находятся в постоянном контакте. «Мы практически по всей повестке как Союзного государства, так и ЕврАзЭс и вообще всех вопросов, которые возникают, активно работаем», - цитирует слова Мишустина ТАСС.