]]>
]]>
Главная В России Новости

Собянин заявил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом

11:33 4.09.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев

Сергей Собянин заявил, что осенью Москва может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусом. По его словам, это связано с началом учебного года, а также возвращением людей с дач.

«Пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты - в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих», - написал мэр Москвы в своем блоге.

Также Собянин не исключил локальные вспышки в отдельных компаниях, на предприятиях и в школах, которые придется временно закрывать или переводить на дистанционный режим.

При этом отмечается, что на текущий момент количество выявляемых случаев заражения в Москве снизилось примерно в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями.

«Итоговый уровень заболеваемости в Москве будет примерно таким же, как в любом другом крупном европейском или американском городе. Я глубоко убежден, что мы прошли через пандемию с минимально возможными потерями неслучайно. И везение тут ни при чем. Москва не готовилась к пандемии, но, тем не менее, город был готов к ней», - написал мэр Москвы.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.09.2020, 14:43
Гость: Carlos

Понятно... Прибыли от масочного заводика себя не оправдали, присные не успели отжать желаемую долю в разоряющихся бизнесах - как тут не быть новой вспышке короновируса?
04.09.2020, 14:15
Гость: а теперь по-другому запел

То ли ещё будет , говорят у нас выборы скоро...
Никакой наружной рекламы, никаких биг морд.. проведут и опять....
04.09.2020, 14:13
Гость: @Пандемия еще не закончена@

А она была?

Врёт как дышит.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации