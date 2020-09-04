Собянин заявил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом

11:33

Сергей Собянин заявил, что осенью Москва может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусом. По его словам, это связано с началом учебного года, а также возвращением людей с дач.

«Пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты - в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих», - написал мэр Москвы в своем блоге.

Также Собянин не исключил локальные вспышки в отдельных компаниях, на предприятиях и в школах, которые придется временно закрывать или переводить на дистанционный режим.

При этом отмечается, что на текущий момент количество выявляемых случаев заражения в Москве снизилось примерно в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями.

«Итоговый уровень заболеваемости в Москве будет примерно таким же, как в любом другом крупном европейском или американском городе. Я глубоко убежден, что мы прошли через пандемию с минимально возможными потерями неслучайно. И везение тут ни при чем. Москва не готовилась к пандемии, но, тем не менее, город был готов к ней», - написал мэр Москвы.