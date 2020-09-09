Замминистра энергетики России предъявили обвинение в хищении 600 млн руб.

14:22

Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявлено обвинение. Ему вменяется мошенничество в связи с хищением «не менее 603 млн руб.», выделенных ранее для создания информационной сети ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА), сообщает РБК со сылкой на Следственный комитет России.

В ведомстве заявили, что замминистра «пытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», но был обнаружен при обыске в его квартире.

Накануне стало известно о задержании чиновника по подозрению в мошенничестве. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело связано с предполагаемыми хищениями средств, выделенных в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. Всего в рамках программы было выделено 968 миллионов рублей, часть из них исчезла.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу.