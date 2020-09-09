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Замминистра энергетики России предъявили обвинение в хищении 600 млн руб.

14:22 9.09.2020
Фото: Министерство энергетики РФ

Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявлено обвинение. Ему вменяется мошенничество в связи с хищением «не менее 603 млн руб.», выделенных ранее для создания информационной сети ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА), сообщает РБК со сылкой на Следственный комитет России.

В ведомстве заявили, что замминистра «пытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», но был обнаружен при обыске в его квартире.

Накануне стало известно о задержании чиновника по подозрению в мошенничестве. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело связано с предполагаемыми хищениями средств, выделенных в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. Всего в рамках программы было выделено 968 миллионов рублей, часть из них исчезла.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Министерство энергетики РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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09.09.2020, 23:20
Гость: Малахольный какой-то.

Замминистра и всего 600 "лимонов"?
09.09.2020, 18:25
Гость: вадим иванович

сцуко воруют и не обращают внимания на возмущение мыльных пузырей терппил это как первые признаки загнивания страны молодца володенька так держать правильной дорогой идёшь в ад да ладно сам так и стадо тупых овец туда же очень мило аминь
09.09.2020, 18:07
Гость: шаман

При "обнулённом" ,НИКТО И НИКОГО НЕ БОИТСЯ!Поэтому минимум ещё 4 года все и всё будут тащить,от Кремля до самых до окраин.Рутина.
09.09.2020, 16:51
Гость: Евгений В

Можно в Рф подобные новости не публиковать: все и так знают, что любой чиновник подобного ранга и выше может быть только вором, других там быть не может, как и в платной больнице или в рекламе лекарств от всех хронических болезней честного доктора.
09.09.2020, 16:34
Гость: в связи с хищением «не менее 603 млн руб.»

в связи с хищением «не менее 603 млн руб.»
При таких раскладах Россия никогда с колен не встанет.
Понятно почему для нас "денег нет", почему для нас позорный МРОТ, почему в России такой средний класс...

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу. В интервью агентству ТАСС он объяснил, что исходит из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда. Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тыс. руб., а значит, средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тыс. руб. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал глава государства.

ПРЯНИКОВ НЕ ХВАТАЕТ НА ВСЕХ !

Возможны ли были подобные хищения да на таком высоком уровне в СССР?

Нет, невозможно было такое в СССР.
А почему же сейчас ТАКОЕ стало возможным....?
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