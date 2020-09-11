Хабаровские активисты о двух месяцах протеста: Нас ведет глубокое чувство обиды за страну

Власть отказалась согласовывать 70-тысячный митинг в поддержку Сергея Фургала. Абсолютно понятно, что 70 тысяч граждан на согласованном митинге никто из власть предержащих видеть не хочет. А хочет, наоборот, показать, что все под контролем

Уже более трех месяцев продолжается хабаровское «кормление голубей» — ежедневные акции народного протеста, начавшиеся в бывшей столице Дальнего Востока 11 июля 2020 года после ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и поддержанные населением Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, а также Новосибирска, Владивостока, Омска, а также ряда других населенных пунктов страны.

Стоит отметить, что до недавнего времени все шествия и митинги, проходившие в Хабаровске, который уже прослыл в народе «новой столицей свободной России», не были согласованы с властями города, и с точки зрения действующего законодательства были незаконны.

«Мы выходим не только за освобождение Сергея Фургала, — рассказал „СП“ одна из хабаровских активисток. — Нас ведет глубокое чувство обиды за то, что происходит со страной. Мы выходим за изменение нашей жизни, мы хотим перемен. Мы хотим, чтобы социальная политика государства была правильной, чтобы было меньше воров во власти. Мы хотим бесплатного образования и достойной медицины. Мы хотим, чтобы уже наконец-то начали принимать законы, которые хоть немножко облегчат людям жизнь, потому что те законы, которые принимаются сейчас, делают ее на самом деле все хуже и хуже, загоняя людей в нищету. Коль скоро наш президент — российский офицер, ему, по идее, давно бы уже следовало признать, что он не справляется с ситуацией и оставить свой пост».

Однако упорная настойчивость горожан, продолжавших кормить голубей, невзирая ни на палящую жару, ни на проливные дожди, ни на выписываемые органами правопорядка штрафы за нарушения норм законодательства, все же дала свои плоды. Так, 11 сентября в городе впервые за последние несколько месяцев прошел согласованный властями города митинг за отставку президента, инициированный представителями КПРФ.

На следующий день, 12 сентября, в городе должны пройти еще один митинг и шествие в поддержку Сергея Фургала. Их организаторы ожидают, что на мероприятиях будет присутствовать в общей сложности порядка 70 тысяч человек, поэтому заблаговременно подали официальную заявку на их согласование.

Однако власти на компромисс не пошли и согласовывать митинг в самый последний момент отказались. «Позвонили непосредственно … из краевой администрации, сказали, что нам отказано в согласовании проведения митинга на площади Ленина, где обычно собираются, по той причине, что раньше нас какой-то человек подал заявку. Там согласовали какое-то мероприятие, но какое именно, нам не уточнили», — поделился со СМИ один из заявителей мероприятия, Эдуард Балагуров.

«Как долго может продолжаться и чем в итоге может закончиться хабаровский протест, если власти его не легитимизируют?» — мы поинтересовались у политолога Константина Калачева.

— На самом деле митинги в Хабаровске могут продолжаться довольно долго, если для этого будут соответствующие триггеры, — уверен эксперт. — Например, если находящийся под следствием Фургал вдруг заявит, что следователь шантажировал его уголовным преследованием семьи. Или, предположим, произойдут какие-то события вокруг людей, дававших на Фургала показания, которые смогут поставить под сомнение позиции обвинения или сам статус следствия как цивилизованного процесса. В общем, триггеры могут быть самые разные, я даже не берусь предугадать, какие именно. Очевидно только то, что для протестов обычно нужны два момента — наличие триггеров и наличие лидеров. Хотя опыт Белоруссии показывает, что можно обойтись даже и без триггеров.

— С разной степенью активности к хабаровскому «кормлению голубей» примыкают силы как системной, так и несистемной оппозиции действующей власти. Может ли в этом случае вектор этой стихийной акции сменить свою направленность?

— Когда есть само желание протеста, то я допускаю его политизацию и появление в Хабаровске лозунгов, не связанных с Фургалом. Но если эти лозунги будут идти вразрез с представлениями и ожиданиями большинства участников протеста, тогда начнется его дробление по принципу «разделяй и властвуй». И, в конечном итоге, хабаровское «кормление голубей» превратится в некое подобие гайд-парка. Ведь прекрасно известно, что есть темы объединяющие и есть темы разъединяющие. И в этой ситуации власти вполне могут перехватить и «размыть» этот протест.

— Каким образом? Да и не поздно ли «размывать», если грядущий митинг знаменует переход от несогласованных акций к мирным согласованным протестам?

— Возможно, принимая решение о согласовании митингов в поддержку Фургала, власти руководствуются прогнозами и предположениями об их немногочисленности. Абсолютно понятно, что 70 тысяч граждан на согласованном митинге никто из власть предержащих видеть не хочет. А хочет, наоборот, показать, что все под контролем — протест идет на спад и ситуация не обостряется. Вероятно, с этой точки зрения они вполне могут в конечном итоге согласовать митинг в нужное время и в нужном месте, чтобы получить полную уверенность в том, что он не будет слишком многочисленным.

Понятно, что тушить пожар керосином — дело заведомо опасное и вредное, а вот попытаться развернуть активность в сторону безобидных немассовых митингов — для властей выход. Например, они вполне могут выдвинуть в качестве фронтменов каких-то своих общественников с лозунгами, переключающими внимание людей на другие темы — положение дел в Белоруссии, здоровье Навального, расширение НАТО на восток и так далее. Если им это удастся, то хабаровский народный протест превратится в самозатухающий процесс, как это произошло в свое время с протестами против реновации. Вспомните, ведь самый первый митинг против сноса «хрущевок» был не политическим, он был массовым, как и заявляли его организаторы. А вот после того, как к делу подключились политики и политические партии, он очень быстро сошел «на нет».

Впрочем, пока ничего не говорит о том, что хабаровский протест удастся погасить по такой привычной для федеральных властей схеме, которую в общих чертах обрисовал Константин Калачев. Потому что народные шествия в этом городе уже спровоцировали раскол элит самого Кремля.

— На самом деле арест Фургала связан с конфликтом вокруг «Амурстали», на которой завязаны интересы семьи Ротенбергов, что наглядно показывает — российская власть превратилась в узкую группу лиц вокруг «тела», решающую свои проблемы исключительно за счет близости к нему, — напомнил руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. — Причем круг этот продолжает постоянно сужаться, что ставит всю страну по большом счету в положение субъектов по договоренности интересов и ведет к коллапсу. И «хабаровский протест», устроенный местными региональными элитами, показал, что эта система нежизнеспособна, а у федеральной элиты не хватает профессиональных и умственных качеств для управления такой большой территорией. И за эту тему ухватились люди, ратующие за какие-то изменения существующего порядка.

На практике, скорее всего, резюмировал эксперт, это будет означать, что к людям уровня Андрея Белоусова, предлагавшего в свое время забрать у наших олигархов часть их богатств, будут больше прислушиваться и им определенно будет дан какой-то зеленый свет, что запустит качественное изменение федеральной власти. Которые, собственно, давно уже назрели, потому что иначе все это закончится грандиозным фиаско. Ведь еще два-три аналогичных Хабаровску конфликтных региона, и Росгвардия вряд ли будет способна здесь что-то глобально решить, потому что никто у нас в стране не будет воевать с собственным народом.

А таких потенциальных «горячих точек», если верить Алексею Неживому, в России сейчас гораздо больше. «Например, Быков, авторитетный человек в Красноярском крае, тоже ведь не прочь построить местную элиту и выступить. А там рядом еще Якутия спит и видит аналогичный сон, остальной Дальний Восток, Хакасия», — перечислил эксперт, уточнив, что предсказать, чем все это может закончиться — неким новым «планом Маршалла» по спасению экономики или появлением структуры, весьма схожей с известными мировыми террористическими организациями — невозможно.