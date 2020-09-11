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СК создаст подразделение для борьбы с фальсификацией истории

12:55 11.09.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о создании подразделения по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов.

В СК отметили, что деяниям нацистов даже по прошествии десятилетий необходимо давать надлежащую правовую оценку. "Вместе с тем мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны", - отметили в СК.

Темы: История Второй мировой войны, Память о Великой Отечественной войне, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 16:56
Гость: Виктор Суворов:

"Если человека каждый день называть свиньёй, то известно, что из этого получится. Достаточно интересно, что если его каждый день называть величайшим гением, то результат будет такой же."
11.09.2020, 16:43
Гость: подлый агент Госдепа

Судя по прилавкам советских магазинов - сущая правда!
11.09.2020, 16:03
Гость: варапора

Статья госизмена и виселица судьба этих типов: сперва загнали СССР в кризис с 1988г., неумелыми(как спецом) делами, и на этом основании добивали. Как похоже на работу американцев создающих гуманитарный кризис, потом орущих о нем и виновными объявляются иные, далее решающих его в свою пользу!!? Такие же нашлись в СЭВ/ОВД в Чехословакии и Польше. Кстати: никто из субчиков деля СССР не думал-они не одни в мире (СЭВ/ОВД) и в каком мире живут?! 1.забыли про СЭВ, 2.не думали, что границы республик не совпадают с территорией расселения народов и русские в КазССР например станут вторым сортом, а в прибалтике изгоями??! 3. Не думали, что события в Вильнюсе 1990-й не народный протест а провокация националистов связанных с США??! А в 2014 по тому же рецепту Майдан??! Да и в 56 похоже на то. Главное (частью из п.4): жили мы не в мире и покое а в холодной войне начатой западом (напр. с интервенции, далее санитарный кордон и малая АНТАНТА, операция немыслимое), способную и должную с т.з. ястребов перерасти в горячую, а бумажки о ее прекращении ценны менее пипифакса, тем более, что коммунизм, нами строимый и социализм-что смогли-с для запада умственная зараза с которой он боролся с момента появления?! К чему приведут дела по распаду СССР?! Межнациональной розни и интервенции?! какая Россия?! СССР спасать надо было!!! Я б этим деятелям навоз кидать доверил не более.
11.09.2020, 16:02
Гость: вапвыаиав

в Технике Молодежи и в Википедии прочитал о плане переустройства природы-борьба с опустыниванием/ветрами. Что удивило: Сталин строил тоннель на Сахалин, как сейчас мост в Крым, ж/д дорогу к Норильску-не зависить от Транссиба, климат менял к лучшему – прекратили как только умер, если верить википедии и ну вырубать лесонасаждения. Не нравиться не делай, о пользе насаждений в борьбе с эрозией ветровой все знают-рубить зачем??! Как от ненависти к Сталину на дела. Полезное-зачем гробить??! М. экономически невыгодно?! СМИ-в 1990е из Норильска самолетами метал возили-поезд не дешевле? В расчетах ошибка?! Исправить проект?! А рубить вообще удивился, а при освоении целины эрозия и опять начались лесопосадки, я из КазССР, они в 80 и 90-е были и есть, если на дрова в тяжкие годы не порублены. ??: зачем рубили сталинские посадки и почему зерно не производили сами, а покупали за рубежом тратя золото и валюту и подпитывая чужую экономику (не верю в рост цен из за продаж в СССР, у буржуев возможно для барыша) и потом покупали до 1990-х??! Странно!!! Про оттепель и Хельсинки 1975г.: бумаги подписанные буржуями и особо англо саксами дешевы: вспомните самый конкретный международный договор Великобритании с Польшей и 1939г.?! А в 1990-х как запад трактовал и исполнял хельсинский акт?! на востоке чуть сепары-ура!!! Борьба за целостность и суверените преступление??!
11.09.2020, 16:01
Гость: выпкуыпук

1. В Конституциях 1924,3гг. предусматривалось понятие врагов народа и кудряшка рыжиков стервятников под него подходит.
2. В части не урегулированной новым законом регулируются старым.
ВЫВОД-ГУЛАГ кудряшке сью и еще рыжикову и стервятникову.
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