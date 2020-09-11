СК создаст подразделение для борьбы с фальсификацией истории

12:55

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о создании подразделения по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов.

В СК отметили, что деяниям нацистов даже по прошествии десятилетий необходимо давать надлежащую правовую оценку. "Вместе с тем мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны", - отметили в СК.