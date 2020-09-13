Более 50 семей остались без крова из-за пожара в Краснодаре

10:22

Ночной пожар полностью уничтожил 54 квартиры в многоквартирном доме по ул. Российская в Краснодаре, жильцов размещают в гостинице.

"Предварительная причина пожара - неисправность проводки. В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена еще одна гостиница", - приводит слова мэра Евгения Первышова "Интерфакс".

В связи с пожаром в городе введен режим локальной ЧС - это позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счет городского бюджета.

По данным МЧС, пожар произошел в ночь на воскресенье в восьмиэтажном жилом доме по ул. Российская, 267/6 в Краснодаре. Загорелась деревянная мансарда. Площадь возгорания составила 4,4 тыс. кв. метров. Пострадавших нет. Были Эвакуированы были 300 жильцов. Огонь удалось потушить к 07:43 по московскому времени.

Начальник ГУ МЧС России по краю Олег Волынкин сообщал журналистам, что огнем оказались повреждены или полностью сгорели 88 квартир.

Прокуратура организовала проверку. По ее данным, дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего распространилось на другие помещения. Огнем уничтожен восьмой - мансардный этаж здания. Дом не газифицирован.

При этом очевидцы, живущие рядом с этим домом, рассказали, что примерно за три часа до возгорания рядом запускали салюты и причиной пожара стало падение остатков последнего залпа салюта, который ударил прямо в крышу дома, сообщает Пятый канал.

Свидетели ЧП сообщают, что пожарные, оказавшись на месте, приступили к тушению не сразу. Сотрудники МЧС не могли подъехать к дому из-за припаркованных машин. Затем, как только подняли лестницу, она загорелась. В итоге только через полтора часа огонь начали ликвидировать.