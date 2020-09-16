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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

14:20 16.09.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении. 

Соответствующий документ  направлен в Европарламент, он адресован депутатам ЕП и широкой европейской общественности, сообщили ТАСС в постпредстве.

"В течение последних недель мы стали свидетелями быстро набирающей обороты информационной кампании как в официальных кругах ЕС, так и в СМИ вокруг инцидента, который произошел с российским активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа 2020 года, - отмечается в документе. - Не являясь экспертами в области токсикологии, мы считаем необходимым привлечь внимание к многочисленным нестыковкам относительно этого дела. В контексте дебатов в Европарламенте по этой теме мы призываем официальных лиц ЕС и депутатов Европарламента посмотреть на некоторое количество наших вопросов".

Далее приводятся девять вопросов, которые не находят никакого объяснения в западной версии об отравлении Навального.

"Есть ли хоть какой-то рациональный смысл для российских властей в отравлении Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом, подпадающим под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот "Новичок" был выявлен? Какой смысл российским властям травить Навального, принимая во внимание, что уровень его популярности едва ли достигает 2%, согласно проведенному в июле опросу Левада-центра - независимой неправительственной социологической организации (которая имеет в России статус иностранного агента - прим. ред.)?", - так сформулированы первые два вопроса российской стороны.

"Почему власти Германии проявляют такое сопротивление в ответ на просьбу предоставить компетентным органам Российской Федерации результаты токсикологических анализов, проведенных в специализированной лаборатории Вооруженных сил Германии, или просто опубликовать их, если Берлин настолько уверен, что господин Навальный был отравлен?" - поинтересовались в миссии.

Как обратили внимание в постпредстве в своем четвертом вопросе, требуя от России "тщательного и прозрачного расследования", западные политики повторяют, что "все улики находятся где-то в Сибири". "Тогда является ли совпадением, что некоторые лица, сопровождавшие Навального в ходе его поездки в Сибирь, быстро покинули Россию и вылетели в Германию сразу после инцидента?" - отметили российские дипломаты.

"Почему немецкие доктора больницы Charite уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, невзирая на очевидные несоответствия между симптомами господина Навального, токсикологическими анализами и диагнозом?" - поинтересовались в миссии. В том же пятом вопросе постпредство напомнило, что Германия отклонила предложение российских врачей создать совместную независимую группу для изучения клинического случая Навального.

"Почему [Запад] постоянно заявляет, что только СССР и Россия вели разработку нервно-паралитических веществ, относящихся к группе "Новичок", забывая, что на протяжении многих лет специалисты государств НАТО создавали и совершенствовали вещества этой группы? Так, например, только в США выдано более 150 патентов на боевые отравляющие вещества этой группы", - гласит шестой вопрос.

"Почему господин Навальный прибыл в Берлин и эскортировался в больницу Charite полицией и спецслужбами и почему в госпитале принимались повышенные меры безопасности задолго до объявления о выявлении "Новичка", означает ли это, что в Берлине заранее знали нечто, чего не знали в Омске?" - поинтересовались в миссии, добавив, что в омской больнице было проведено 60 биохимических тестов, ни один из которых не выявил признаков отравления.

В восьмом вопросе российские дипломаты обратили внимание на бутылку воды, на которой, по утверждениям Германии, были найдены следы яда: "Ни одна камера наблюдения не зафиксировала, как Навальный пил из подобной бутылки в аэропорту Томска [перед вылетом]. Если же он пил воду из этой бутылки ранее или на борту самолета, каким образом эта бутылка попала в Берлин?"

В девятом вопросе постпредство поинтересовалось, почему "ни один немецкий токсиколог, ни военный, ни гражданский, ни врачи Charite не выступили с профессиональным заключением об этом случае, что было сделано со стороны врачей в Омске". В российской миссии также отметили, что любые ссылки на необходимость согласия пациента на разглашение его медицинских данных не стыкуются с политическими заявлениями, которые были сделаны, пока он оставался в коме.

Темы: Европейский союз (ЕС), Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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16.09.2020, 19:03
Гость: Русский нерусскому,

У тебя дикие фантазии-ты думаешь что все русские воры и подонки. Это не так. Просто сейчас небо смеется над нами-власть у воров и подонков.
16.09.2020, 19:00
Гость: Русский 203

Он не полномочия превысил -он обделался. Потому что привык в таких ситуациях в норке отсиживаться-Курск Беслан Норд-ост. А тут накрыли как клопа фонариком-он и обделался.
16.09.2020, 18:51
Гость: Добрый-20

У меня только один вопрос вызывает сомнение. Зачем омские врачи кололи пациента атропином, утверждая что никакого отравления не было? Отравления не было, а что было омские врачи не знают, но жизнь Навальному тем не менее спасли. Какая то нечеловеческая логика.
И что теперь пытается выяснить у немецких врачей штатный кремлевский пропагандист Рошаль?
16.09.2020, 18:37
Гость: Астолоп

Ну если в России привыкли все через ж.. делать, то не стоит удивляться что подсудимый задает вопросы судье. В России только так, и никак иначе.
16.09.2020, 18:35
Гость: Астолоп

-вопросы заданы. Осталось только дать на них ответы. Если Запад соизволит-
/По вашему, это запад должен придумывать для Кремля смысл по которому отравили Навального? Интересная логика!
///////////
--Какой смысл российским властям травить Навального, принимая во внимание, что уровень его популярности едва ли достигает 2%--
/Конечно, по логике, спецслужбам имеет смысл травить того, кто стабильно набирает 86 %. Но они почему то этого не делают. Вот ведь еще одна загадка русской души!
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