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В России предложили разрешить тратить маткапитал на ремонт

15:59 16.09.2020
© KM.RU, Алексей Белкин

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением разрешить тратить материнский капитал на ремонт квартиры, пишет газета "Известия".

Отмечается, что ранее с подобной идеей выступал "Союз матерей". "У нас есть проект "Прямая линия. Продолжение". В его рамках мы возвращаемся к темам, которые звучали во время общения Владимира Путина с населением в 2019 году. Одной из них было использование материнского капитала", - рассказали в ОНФ.

По данным издания, инициативу готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.

По словам представителей ОНФ, ремонт уже имеющегося жилья, в том числе и капитальный,  вполне может относиться к улучшению жилищных условий, тем самым является поддержкой семей с детьми. 

Ранее в ходе опроса Общественной палаты, почти половина респондентов (46%) высказались за использование материнского капитала для ремонта жилья. Чуть меньшее количество россиян высказались за возможность приобрести на эти деньги автомобиль. 

В настоящее время средства материнского капитала позволено тратить на образование детей, улучшение жилищных условий (в том числе на первый взнос по ипотеке), формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на ежемесячные выплаты семьям с низким уровнем доходов.

Темы: Россия, Проблемы материнства и детства в России, Экономика и финансы, Дети
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 10:45
Гость: до ленинского коммунизма далеко,но Маркс уже рвет и мечет

А в России новый понт.
Бабы сделают ремонт
Материнский Капитал
Карла Маркса обскакал
17.09.2020, 09:09
Гость: Сердечник

у горе-родителей детям всё равно ничего не достанется
17.09.2020, 07:57
Гость: Старый

Ну все радости жизни дуракам с перфоратором! Вы их еще в задницу поцелуйте. В этой стране разразился "строительный холокост", дураки превращают жилые дома в пыточные, годами долбят стенки, даже не понимая, для чего они это делают. Ни сроков, ни ограничения по шуму не существует. Дуракам везде у нас дорога. Вот начнут валиться новостройки, где дураки посносят стенки, вот тогда запоете.
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