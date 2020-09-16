В России предложили разрешить тратить маткапитал на ремонт

15:59

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением разрешить тратить материнский капитал на ремонт квартиры, пишет газета "Известия".

Отмечается, что ранее с подобной идеей выступал "Союз матерей". "У нас есть проект "Прямая линия. Продолжение". В его рамках мы возвращаемся к темам, которые звучали во время общения Владимира Путина с населением в 2019 году. Одной из них было использование материнского капитала", - рассказали в ОНФ.

По данным издания, инициативу готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.

По словам представителей ОНФ, ремонт уже имеющегося жилья, в том числе и капитальный, вполне может относиться к улучшению жилищных условий, тем самым является поддержкой семей с детьми.

Ранее в ходе опроса Общественной палаты, почти половина респондентов (46%) высказались за использование материнского капитала для ремонта жилья. Чуть меньшее количество россиян высказались за возможность приобрести на эти деньги автомобиль.

В настоящее время средства материнского капитала позволено тратить на образование детей, улучшение жилищных условий (в том числе на первый взнос по ипотеке), формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на ежемесячные выплаты семьям с низким уровнем доходов.