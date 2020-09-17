Создание самолета с импортозамещенными деталями обойдется в 120 млрд руб.

15:30

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует к 2023 году создать импортозамещенную версию ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100. Он будет называться Sukhoi SuperJet New и будет полностью состоять из отечественных деталей, пишут "Ведомости".

SSJ New будет, по сути, новым самолетом, у него будут замещены на отечественные десятки систем и компонентов, кроме того, изменится конструкция фюзеляжа, будет скорректирован центр тяжести, рассказал источник издания в ОАК. Также будут заменены на отечественные системы кондиционирования, торможения, электроснабжения, водоснабжения и удаления отходов, а также кислородная система экипажа, датчики утечки воздуха, сигнализатора обледенения и температуры воздуха, шасси, пассажирские кресла, маты теплозвукоизоляции и многое другое.

Существенным фактором является то, что будет разработан и создан и российский двигатель ПД-8, на котором будет летать SSJ New. Нынешний SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146.

Разработка SSJ New обойдется в 120–130 млрд руб.