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Создание самолета с импортозамещенными деталями обойдется в 120 млрд руб.

15:30 17.09.2020

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует к 2023 году создать импортозамещенную версию ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100. Он будет называться Sukhoi SuperJet New и будет полностью состоять из отечественных деталей, пишут "Ведомости".

SSJ New будет, по сути, новым самолетом, у него будут замещены на отечественные десятки систем и компонентов, кроме того, изменится  конструкция фюзеляжа, будет скорректирован центр тяжести, рассказал источник издания в ОАК. Также будут заменены на отечественные системы кондиционирования, торможения, электроснабжения, водоснабжения и удаления отходов, а также кислородная система экипажа, датчики утечки воздуха, сигнализатора обледенения и температуры воздуха, шасси, пассажирские кресла, маты теплозвукоизоляции и многое другое.

Существенным фактором является то, что будет разработан и создан и российский двигатель ПД-8, на котором будет летать SSJ New. Нынешний SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146.

Разработка SSJ New обойдется в 120–130 млрд руб. 

 

Темы: Россия, Авиастроение, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 16:42
Гость: В

Как же достали эти пилильщики бюджетных денег. Только вдумайтесь о каких суммах идёт речь. Это ведь почти тысячу рублей с каждого гражданина РФ, включая младенцев. Может пора уже закрывать халявную лавочку Погосяна, а отдать эти деньги тем, кто может создавать самолёты. А этот только пилить может. Сколько денег он в канализацию слил с этой своей международной кооперацией.
За державу обидно.
17.09.2020, 16:21
Гость: Carlos

Что-то подозрительно дёшево...
17.09.2020, 16:16
Гость: good

В СССР самолеты были из галош, за то свои!
Раньше из Воронежа летали самолеты в 68 городов СССР. В Москву с интервалом 1 час вылетали, а теперь в 4-5 городов, а в Москву 1 или 2 раза в день!
Оно и понятно! Галоши не иномарки.
17.09.2020, 15:59
Гость: Шило

Если урезать зарплаты эхФиктивных менеджеров и родственников- посредников, будет 20мильярдов ры.
17.09.2020, 15:55
Гость: Супер

авиабюджетная пила.
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