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Россия расширила черный список невъездных граждан Евросоюза

17:04 23.09.2020
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов

МИД РФ расширил «черный список» граждан и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.

«В последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны, российских граждан. Действия, как и прежде — в обход существующих международных норм. ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом», — сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В релизе отмечается, что министерство уже направило представительству ЕС в России ноту, в которой проинформировал о данном шаге российской стороны. Отмечается, что в случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии Москва оставляет за собой право применять соответствующие меры.

В заявлении не указано, в ответ на что именно Москва решила расширить санкции. Однако Захарова сразу после объявления о новых санкциях заявила о «развернутой дезинформационной кампании вокруг ситуации с российским гражданином Навальным». 

Темы: Европейский союз (ЕС), Министерство иностранных дел РФ, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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23.09.2020, 21:43
Гость: Мамба

Получил удовольствие от сообщения. Есть ещё в России чувство юмора.
23.09.2020, 21:11
Гость: Leon

А помнится кто то говорил что если драка неизбежна-бей первым.
23.09.2020, 18:39
Гость: деду Ване

Тебе самый раз и давно с курами на шесток,а ты всё в "инет" глазеешь.
23.09.2020, 18:02
Гость: подлый агент Госдепа

Энергетическая сверхдержава наносит ответный удар! Без нашего кваса Америке кирдык...
\ ибо это является экстремальным видом спорта типа полезть на джомолунгму
Кто был в России, тот в цирке не смеëтся!
23.09.2020, 17:56
Гость: Шило

Расширили список невьездных!!! КРУТО!!! А ОНИ К НАМ И НЕ СОБИРАЛИСЬ!! Цирк!
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