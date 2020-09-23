Россия расширила черный список невъездных граждан Евросоюза

17:04

МИД РФ расширил «черный список» граждан и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.

«В последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны, российских граждан. Действия, как и прежде — в обход существующих международных норм. ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом», — сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В релизе отмечается, что министерство уже направило представительству ЕС в России ноту, в которой проинформировал о данном шаге российской стороны. Отмечается, что в случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии Москва оставляет за собой право применять соответствующие меры.

В заявлении не указано, в ответ на что именно Москва решила расширить санкции. Однако Захарова сразу после объявления о новых санкциях заявила о «развернутой дезинформационной кампании вокруг ситуации с российским гражданином Навальным».