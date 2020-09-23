Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

19:53

Причиной отказа иностранных производителей композитных материалов поставлять их в Россию для использования при создании нового авиалайнера МС-21 стали соображения недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Ну что это такое? Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — приводит РБК слова Путина из выступления на встрече с представителями атомной отрасли.

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21. В «Ростехе» тогда назвали возникшую проблему надуманной, однако уже через месяц глава госкорпорации Сергей Чемезов признал, что из-за новых сложностей сроки серийного производства лайнеров МС-21 будут сдвинуты на год.