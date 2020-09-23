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Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

19:53 23.09.2020
Фото Denis Fedorko с сайта russianplanes.net

Причиной отказа иностранных производителей композитных материалов поставлять их в Россию для использования при создании нового авиалайнера МС-21 стали соображения недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Ну что это такое? Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — приводит РБК слова Путина из выступления на встрече с представителями атомной отрасли.

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21. В «Ростехе» тогда назвали возникшую проблему надуманной, однако уже через месяц глава госкорпорации Сергей Чемезов признал, что из-за новых сложностей сроки серийного производства лайнеров МС-21 будут сдвинуты на год.

Темы: Авиастроение, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.09.2020, 22:09
Гость: Иван Иваныч

"Проспали" полимеры.
23.09.2020, 22:08
Гость: Алексей

Когда страна почти всё сама производила, запад и разговаривал иначе, и санкций в таком количестве не было. Вывод какой, максимально производить всё у себя, для заграничных товаров, кроме оборудования, которое пока нельзя заместить, ввести барьеры ввиде огромных пошлин, ВТО послать на х...
23.09.2020, 21:48
Гость: славянин - идеология оболванивания народа

Вот они результаты безоглядной и бездумной политики антирусского лобби либерал-космополитов. Либерализм. Рынок. Конкуренция. Все слова. Где все это?
\\\\\\\\\
Харант критикует Запад в недобросовестности. А где добросовестность, порядочность и честность в самой России? На всех этажах власти и бизнеса заправляют конспирологические антирусские структуры космополитов. Россия для них чужая страна. Занимаются только распродажей общенародных ресурсов и выкачиванием денег из страны. Всю внутреннюю торговлю отдали на откуп иностранным кампаниям. Свою российскую экономику, науку, НИИ и КБ разрушили до основания.
\\\\\\\\\\
Кремлевская пропаганда занята исключительно зомбированием и обманом людей. Никакого внутреннего развития страны. Только сырьевая олигархия высоко-поибыльная для своих космополитов. Без всякого стеснения на верх во власть и бизнес тянут только своих из числа лиц "либеральной национальности." Доступных кредитов ЦБ для открытия и ведения бизнеса никаких. Привет министру Браверману. Преследуют и травят народную оппозицию. Государственное строительство подменили строительством Гулага.
23.09.2020, 21:46
Гость: Люминий уже ихний!..

Довёл страну! Всё профукал! Теперь мы российский алюминий должны у америкосов покупать!
Не знаю, как насчёт титана...
23.09.2020, 21:46
Гость: И пуповину

повитуха завязала местечковым узлом, а не русским.
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