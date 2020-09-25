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Создатель «Новичка» рассказал, что яд можно изготовить в любой лаборатории

13:58 25.09.2020
Вил Мирзаянов
Вил Мирзаянов. Стоп-кадр из видео в YouTube

Леонид Ринк, создатель «Новичка», обвинил химика Вила Мирзаянова в том, что он разгласил секретную информацию и тем самым снабдил всех преступников мира инструкцией по созданию этого отравляющего вещества.

Мирзаянов ранее выпустил на Западе книгу о создании «Новичка» и недавно извинился перед Алексеем Навальным, который, по мнению немецких экспертов, был отравлен именно этим веществом.

«Выдал для всех террористов, как делать "Новичок" в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает», - цитирует РИА Новости слова Ринка.

При этом Ринк считает, что Мирзаянов должен извиниться не только перед Навальным, но и перед органами госбезопасности и всей страной – «за разглашение совсекретных данных в открытой литературе», а также перед всем мировым сообществом за то, что опубликовал описание создания яда, которым теперь могут воспользоваться преступные элементы. При этом Ринк отметил, что Мирзаянов на является создателем «Новичка», хотя тот утверждает обратное.

Темы: Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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25.09.2020, 17:17
Гость: доцент

\ Это же какой преступник захочет отравить свою жертву таким заумных ядом?
Кремль на Литвиненко полония не пожалел!
25.09.2020, 17:13
Гость: Вагоновожатый

В вагоне трамвая больше всех возмущается и ведет непрерывные беседы о вони тот, кто сам испортил воздух.
25.09.2020, 17:00
Гость: наверное - да

Только в подпольных лабораториях будет масса вопросов к чистоте яда, хотя травить будет конечно. По следам вторичных веществ можно определить кто создатель. Но это лишь для настоящих экспертов и знатоков того что в мире твориться
25.09.2020, 16:50
Гость: Иван Иваныч

Вчера смотрел интервью с Ринком. Мирзоянов не разработчик, он был по методам контроля за испытаниями. Замерщик по сути. А вот Ринк разрабатывал и формулу и вообще непосредственно занимался и знает реакцию организма. То что Мирзоянов гавкает извинения , то это логично. Он на западе живёт, и зависит от них с потрохами. Поэтому его слово равно нулю. Странно, когда на такие мнения ещё и ссылаются.
25.09.2020, 16:33
Гость: gvozd

они зомбированы системой образования.
эти люди совершенно спокойно обсуждают например глобальную депопуляцию - опуская КАК вдруг исчезнут миллиарды людей..
коллективизм страшная идеология.
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