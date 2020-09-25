Создатель «Новичка» рассказал, что яд можно изготовить в любой лаборатории
Леонид Ринк, создатель «Новичка», обвинил химика Вила Мирзаянова в том, что он разгласил секретную информацию и тем самым снабдил всех преступников мира инструкцией по созданию этого отравляющего вещества.
Мирзаянов ранее выпустил на Западе книгу о создании «Новичка» и недавно извинился перед Алексеем Навальным, который, по мнению немецких экспертов, был отравлен именно этим веществом.
«Выдал для всех террористов, как делать "Новичок" в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает», - цитирует РИА Новости слова Ринка.
При этом Ринк считает, что Мирзаянов должен извиниться не только перед Навальным, но и перед органами госбезопасности и всей страной – «за разглашение совсекретных данных в открытой литературе», а также перед всем мировым сообществом за то, что опубликовал описание создания яда, которым теперь могут воспользоваться преступные элементы. При этом Ринк отметил, что Мирзаянов на является создателем «Новичка», хотя тот утверждает обратное.