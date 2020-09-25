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Вице-мэр Ялты уволен после русофобских выступлений

11:45 25.09.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Замглавы администрации Ялты Республики Крым Михаил Загорцев уволен со своего поста. Причиной отставки стало записанное им ранее видеообращение с поддержкой акций протеста в Белоруссии и русофобскими выпадами.

В записанном видеоролике чиновник подчеркнул, что гордится своими детьми, которые с первого дня пошли на баррикады. При этом, по его словам, в случае прихода в Белоруссию русских на защиту «встанет каждый белорус», «как в 1941—1945 годах».

Обращение Загорцева было записано в августе еще до назначения его на должность замглавы администрации. В новой должности он он должен был курировать в Ялте сфере ЖКХ.

«Да, он уволен с занимаемой должности. Решение принято в связи с тем, что выяснилось (про) его интервью, о котором на момент приема в администрацию нам было неизвестно. Считаем, что его высказывания несовместимы с должностью заместителя», – сказал РИА Новости глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Темы: Крым
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Комментарии читателей
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25.09.2020, 19:38
Гость: замечание вскользь

Ну, блин! Хохмач. Ничто, никто и Ленин. Не много ль насебя берешь? И п...шб. Какой 2-этажный дом в Швейцарии? Наш Кравчук как-то в порыве откровенности( а может, и из зависти) сказал про майданщиков, проникших в Раду и органы власти: пришли в стоптанных туфлях, а сейчас-миллионеры. Я, говорил, знаю, как жили Ленин и Сталин, сам не раз смотрел в Кремле. А эти? Задавал риторический вопрос. Да, коммунисты жили за счет своих зарплат, потому что, когда были коммунисты, большинство в партии по социальному положению и происхождению составляли рабочие. Плюс к этому колхозники и трудовая интеллигенция. Совбуры (сов. бюрократы) жили скромно. На учете стояли в производственных ячейках(это я для вменяемых). От царского и капиталистического гнета потерпали, иначе какая ж революция? Да, а Ленин во время эмиграции написал и большие работы, и массу статей - гонораров хватало на скромную, но не голодную жизнь.И на перчисления в партийную казну. Он сам и Н.К. открыто признавали, что они не голодали. Да, а где "труды" "мухоморов"? Купил бы знакомства ради...
25.09.2020, 18:41
Гость: Вячеслав

То есть, по современным законам, Ленин-иностранный агент.
25.09.2020, 17:43
Гость: Шило

Вще не понять!? Чо, такой русофоб!? Ну увольте, и махом просветление в мозгу! А то зарплата, либералов воспитывает! Чибко западенец!
25.09.2020, 17:15
Гость: Прохор

А чего удивляться. Много там бывших, из ПР.
25.09.2020, 17:13
Гость: Гость

А "МИД Белоруссии заявил, что народ не нуждается (с чужой предвзятой стороны) в «легитимизации» своей власти. ... "уместным будет непризнание тех, кто не признал легитимность Лукашенко, также заявить об этом после выборов в их странах".
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