Вице-мэр Ялты уволен после русофобских выступлений

11:45

Замглавы администрации Ялты Республики Крым Михаил Загорцев уволен со своего поста. Причиной отставки стало записанное им ранее видеообращение с поддержкой акций протеста в Белоруссии и русофобскими выпадами.

В записанном видеоролике чиновник подчеркнул, что гордится своими детьми, которые с первого дня пошли на баррикады. При этом, по его словам, в случае прихода в Белоруссию русских на защиту «встанет каждый белорус», «как в 1941—1945 годах».

Обращение Загорцева было записано в августе еще до назначения его на должность замглавы администрации. В новой должности он он должен был курировать в Ялте сфере ЖКХ.

«Да, он уволен с занимаемой должности. Решение принято в связи с тем, что выяснилось (про) его интервью, о котором на момент приема в администрацию нам было неизвестно. Считаем, что его высказывания несовместимы с должностью заместителя», – сказал РИА Новости глава администрации Ялты Иван Имгрунт.